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Офіційний сайт України тепер можна читати арабською

Наразі сайт Ukraine Now доступний англійською, німецькою, французькою та іспанською мовами.

Офіційний сайт України тепер можна читати арабською
Ukraine NOW
Фото: РБК-Украина

Офіційний сайт України Ukraine Now став доступний арабською мовою.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

"Ми запустили п'яту мовну версію на офіційному сайті України, арабську. Просування позитивного іміджу України у світі - один із пріоритетів Стратегії зовнішньої політики України. Працюємо над закріпленням туристичного успіху 2021 року", - написав він.

Наразі сайт Ukraine Now вже доступний англійською, німецькою, французькою та іспанською мовами.

Нагадаємо, учервні 2017-го Кабінет Міністрів створив міжвідомчу комісію з питань популяризації України. Згідно з положенням, комісія є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну, завданнями якого є сприяння в здійсненні заходів щодо реалізації концепції популяризації України, розгляд питань, пов'язаних з формуванням позитивного іміджу України в світовому інформпросторі, а також координація між відомствами в цих питаннях.

У травні 2018 року Кабмін схвалив розроблений спільно з експертами бренд Ukraine NOW UA для поліпшення іміджу нашої країни в світі. У серпні бренд Ukraine NOW UA отримав одну із найпрестижніших нагород у світі дизайну - Red Dot.

У січні 2021 року Кулеба презентував сайт Ukraine.ua, який покликаний популяризувати Україну у світі.

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