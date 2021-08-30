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Через негоду в Україні знеструмлені 126 населених пунктів у трьох областях

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Через негоду в Україні знеструмлені 126 населених пунктів у трьох областях
Фото: EPA/UPG

В результаті негоди знеструмлені 126 населених пунктів у трьох областях України.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 30 серпня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 126 населених пунктів в 3 областях (Київська - 88, Чернігівська - 34 і Житомирська - 4)", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у неділю ввечері в Києві через зливу затопило вхід до станції метро "Героїв Дніпра".

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