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У Києві підприємство забруднило повітря небезпечними речовинами, що у 6 разів перевищували норми

Посадовцю підприємства повідомили про підозру.

У Києві підприємство забруднило повітря небезпечними речовинами, що у 6 разів перевищували норми
Фото: kerch.fm

У Києві прокуратура повідомила про підозру першому заступнику керівника столичного підприємства за фактом забруднення повітря шкідливими для здоров’я людей речовинами.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Під час розслідування встановлено, що підприємство під час виготовлення фанери та дерев’яних плит протягом 2016-2018 років допускало наднормативні викиди небезпечних забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Зокрема у зоні житлової забудови в районі Соцміста їх концентрація перевищувала гранично допустимі норми до 6 разів.

Згідно з висновками експертиз, порушення призводили до погіршення стану атмосферного повітря і, як наслідок, здійснювали негативний вплив на здоров’я мешканців Дніпровського району.

За результатами досудового розслідування особі, яка відповідала за дотримання і виконання природоохоронного законодавства України на підприємстві, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 241 КК України.

Слідство у кримінальному проваджені триває.

Санкція статі передбачає покарання до 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Нагадаємо, у Києві зафіксували один з найвищих показників забруднення повітря у світі.

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