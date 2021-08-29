Фото: mvs.gov.ua

Біля будівлі Міністерства оборони у Києві відбулася церемонія вшанування пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

До пам’ятного заходу долучилися рідні полеглих воїнів, представники Збройних Сил України, сектору безпеки й оборони, ветерани АТО/ООС, президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та урядовці.

Фото: mvs.gov.ua

Саме 29 серпня 2014 року почався вихід українських військ з Іловайська через так званий зелений коридор, наданий військовими Російської Федерації. Але російська сторона не дотрималася домовленостей і розпочала масований обстріл колон наших військ і техніки.

З початку наступу на місто з 10 серпня 2014 року і до початку прориву з "котла" ранком 29 серпня 2014 року загинуло 366 захисників, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 зникли безвісти.

Фото: mvs.gov.ua

В операції разом із ЗСУ брали активну участь і зазнали важких втрат новосформовані підрозділи МВС: добровольчі батальйони Нацгвардії та міліції: "Донбас", "Азов", "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ" та "Шахтарськ".

“Прізвища 228 військовослужбовців ЗСУ та інших військ сектору безпеки й оборони, які загинули цього дня у 2014-2020 роках, було оголошено сьогодні на подвір’ї Міноборони. Після кожного озвученого прізвища воїни почесної варти здійснювали удар у Дзвін пам'яті та салютували з особистої зброї”, – повідомили в Офісі президента.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Згодом, на Солом'янській площі у Києві, керівництво Міністерства внутрішніх справ вшанувалопам'ять правоохоронців перед Меморіалом працівникам органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків.

“З глибоким сумом ми згадуємо наших колег, чиї імена викарбувані на цих плитах. Усім серцем хочеться сказати, що цей список не має поповнюватись. Проте, на жаль, суворі реалії інші. Щороку на дошках пам’яті з’являються нові імена. За 30 років незалежності нашої держави під час виконання службових обов’язків загинули 1 тисяча 698 правоохоронців, 464 із них відійшли у вічність з початку проведення антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил на сході України”, – сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Він додав, що система МВС робитиме все можливе для того, щоб кількість загиблих наближалась до цифри “нуль”. Цьогоріч меморіальні таблиці поповнилися іменами чотирьох загиблих правоохоронців. Одного з них, командира батальйона “Луганськ-1”, полковника поліції Сергія Губанова удостоєно звання Героя України.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, 22 серпня 2019 року Указом Президента 29 серпня було офіційно встановлено Днем пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. На державному рівні цей день відзначили втретє.