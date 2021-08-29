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Україна вшановує пам’ять захисників, які загинули у боротьбі за незалежність

Президент Володимир Зеленський поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих за нашу державу.

Фото: president.gov.ua

Україна відзначає День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни.

Президент Володимир Зеленський поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих за нашу державу, розташованої на вул. Трьохсвятительській у Києві.

У церемонії вшанування пам’яті загиблих захисників також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як пише Укрінформ, сьогодні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. О 10:00 на час хвилини мовчання буде зупинено роботу в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім тих, де становлено безперервний режим роботи), рух громадського та приватного транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів.

Також на знак вшанування пам’яті захисників України буде перервано трансляції радіо- і телепередач.

Цього дня буде приспущено Державні Прапори України на спорудах органів влади, державних підприємств, установ і організацій.

У Києві меморіальні заходи із вшанування пам'яті загиблих за Україну захисників, триватимуть у всіх районах столиці. Основна частина заходів відбуватиметься на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору, біля Стіни пам'яті загиблих героїв.

Також на площі працюватимуть фотовиставки “Пам’ятаємо Героїв Іловайської битви”, “Не згасне Зірка Воїна велична” з фондів Національного історико-архітектурного музею “Київська фортеця”.

Нагадаємо, День пам'яті захисників України започатковано у 2019 році указом Президента. Свято встановили для вшанування пам'яті всіх військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.

Його дату приурочено до воєнних подій на сході України, коли під час Іловайської операції українська армія зазнала найбільших втрат. 

Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

Фото: president.gov.ua

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