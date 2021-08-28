Російські найманці поранили двох військових на Донбасі

Збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських військових у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В результаті обстрілу двоє військовослужбовців дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

"Для припинення вогневої активності ворога наші воїни застосували чергові вогневі засоби", - зазначили в штабі.

Про дії бойовиків повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, від початку суботи, 28 серпня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, під час обстрілу Авдіївки було поранено вісьмох військових.

У Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі зазначили, що поки що не збиратимуть екстреного засідання безпекової підгрупи. Однак, наголосили в ТКГ, бойовики активізували обстріли на Донбасі напередодні поїздки президента України Володимира Зеленського в Вашингтон для зустрічі з Джо Байденом.

Найближчими днями бойова активність російсько-окупаційних військ може збільшуватися.