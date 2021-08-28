Сьогодні у селі Підберізці на Львівщині сталася дорожнього-транспортна пригода за участі чотирьох автівок.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Як попередньо встановили правоохоронці, 64-річний водій вантажного автомобіля "ДАФ" з напівпричепом зіткнувся з легковиком "Хонда", яким керував житель Тернополя віком 48 років. Після цього вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулась з автомобілями "Міцубіші" під керуванням 48-річного жителя міста Дубляни та "Мерседес Спринтер", який перевозив причіп з автомобілями, за кермом якого перебував житель міста Бурштин Івано-Франківської області.

Внаслідок зіткнення у лікарню з тілесними ушкодженнями були доставлені водій та пасажирка "Хонди", а також водій "Міцубіші" та його 11-річна пасажирка. Незважаючи на зусилля медиків, дівчинка померла від отриманих травм.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше біля Дрогобича п’яний водій скоїв ДТП з трьома загиблими.