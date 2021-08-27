У п'ятницю, 27 серпня, в районі бойових дій на Донбасі загинув український військовий.

Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Сьогодні, 27 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення не сумісне з життям", - йдеться у фейсбуці ОТУ "Схід".

Імені загиблого поки що не повідомляють.

Нагадаємо, що 24 серпня на Донбасі загинув командир відділення 74 орб Вячеслав Пітько.

За останню добу, 26 серпня, на фронті зафіксували три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Один солдат дістав вогнепальне поранення, але його стан задовільний.