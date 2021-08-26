​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
«Рада-30»: «шифр» Зеленського і «не той» Великий Герб
«Рада-30»: «шифр» Зеленського і «не той» Великий Герб
30-ліття незалежності: Україна впевнено йде вперед
30-ліття незалежності: Україна впевнено йде вперед
Святослав Вакарчук уперше став батьком
Святослав Вакарчук уперше став батьком
Президентка Естонії зізналась, що радить не інвестувати в Україну
Президентка Естонії зізналась, що радить не інвестувати в Україну
Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"
Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"
П'ять президентів України про Незалежність
П'ять президентів України про Незалежність
Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Морські прикордонники та ВМС відпрацювали безпарашутне десантування в Азовському морі

В зоні ООС відділ спеціальних дій провів подібні тренування вперше.

​Морські прикордонники та ВМС відпрацювали безпарашутне десантування в Азовському морі
Фото: dpsu.gov.ua

Бійці відділу спеціальних дій Маріупольського загону Морської охорони провели спільні з ВМС ЗСУ тренування з безпарашутного десантування з гелікоптерів в Азовське море на висоті від 3 до 5 метрів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Безпарашутне десантування морські прикордонники відпрацьовували вже не вперше. Раніше навчально-тренувальні збори проходили в Чорному морі, у районі Тендрівської коси. А от в Азові, в зоні ООС, відділ спеціальних дій подібні тренування здійснював вперше.

"Азовське море має свої особливості: специфічні глибини, непрозорість води, течії, вітри, хвилювання моря. А всі ці фактори безпосередньо впливають на якість виконання такого десантування. Ми усвідомлюємо, що маємо бути готовими до найрізноманітніших дій, вміти оперативно і ефективно протидіяти ворогу, який не цурається найпідступніших дій та провокацій. Тому ми відпрацьовуємо найширший спектр можливих способів забезпечити виконання завдання з протидії диверсійним групам, розблокування захоплених об’єктів та інше", - зазначив командир групи морських прикордонників В’ячеслав.

Друга частина тренування передбачала відпрацювання імітації рятувальної операції з евакуацією осіб, що потребують допомоги у відкритому морі. Спускаючись з гелікоптера на спеціальному спусковому пристрої, військовослужбовці підіймали з води один одного, відпрацьовуючи ситуації як із активною людиною, що протидіє морській стихії, так і з імітацією пораненого.

Фото: dpsu.gov.ua

"Завдяки матеріально-технічній допомозі американських партнерів з Програми EXBS, спецпідрозділи Морської охорони забезпечені сучасним дайвінговим та евакуаційно-підйомним спорядженням та обладнанням, щоб комфортно, якісно та безпечно виконувати подібні завдання, як під час тренувань, так і в реальних умовах", - зазначили в ДПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, у травні голова МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Росія може провести "повзучу анексію" Азовського моря - вона постійно посилює свою військову присутність там і порушує торговельні шляхи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також