Фонд Ріната Ахметова допомагає Мирним Донбасу подолати психологічні травми, отримані внаслідок збройного конфлікту

Фото: Фонд Ріната Ахметова

Фонд Ріната Ахметова запускає цикл прямих ефірів і вебінарів з кваліфікованими психологами, щоб допомогти мирним жителям Донбасу. Під час прямих трансляцій «Подолати. Допомагає психолог» глядачі можуть ставити важливі для них запитання щодо подолання негативних наслідків, які виникли через трагічні події на сході країни, а також через пандемію COVID-19. Психологічна допомога реалізується в рамках унікального проєкту Музей Фонду Ріната Ахметова «Голоси Мирних».

Фонд Ріната Ахметова з 2014 року надає психологічну підтримку жителям Луганської та Донецької областей і переселенцям. Для цього 250 психологів пройшли навчання за курсом «Травма війни». Психологічну допомогу отримали понад 60 тис. людей різного віку.

– Одне з завдань напряму «Подолати. Допомагає психолог» – допомогти Мирним упоратися з тривожними станами і психологічною нестабільністю. Безсоння, хронічні депресії, панічні атаки – це відкладений ефект від травми війни, який може проявити себе навіть через довгі роки. Люди, які зіткнулися з цими проблемами, не завжди здатні пов'язати їх із подіями, викликаними збройним конфліктом, і звернутися за допомогою своєчасно, – розповіла Юлія Єршова, директорка Департаменту комунікацій Фонду.

Фото: Фонд Ріната Ахметова

Першою експерткою нового онлайн-проєкту стала психологиня і психотерапевтка Альона Лук'янчук, яка з 2014 року допомагає жителям Донбасу подолати травми війни та їх наслідки. Вона зазначає, якщо допомогу не надати своєчасно, то емоційні проблеми можуть завдати шкоди фізичному здоров'ю людей.

– З початку збройного конфлікту неодноразово згадувалася проблема психологічної травми у людей, які постраждали від воєнних дій. Особливо це стосувалося дітей. Але якщо явні ознаки психологічних проблем можна відразу визначити і зрозуміти, то говорячи про психосоматику, складно зрозуміти, до якого лікаря звертатися і що саме лікувати. Як правило, психосоматичні порушення зустрічаються у людей, які дуже погано розуміють свій власний емоційний стан, або ж у людей, які тривалий час знаходяться в стресових умовах, – говорить експертка.

Фото: Фонд Ріната Ахметова

Тепер будь-хто може ставити запитання, які його хвилюють, психологам Фонду та отримувати відповіді.

Фото: Фонд Ріната Ахметова

Щоб зрозуміти, чи потрібна вам психологічна допомога, можна пройти тест на сайті Фонду Ріната Ахметова.

Ви також можете звернутися за допомогою до психологів Фонду за телефоном гарячої лінії: 0800509001.

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