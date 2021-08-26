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Окупанти обстріляли з гранатометів будинки у Травневому

Про постраждалих не повідомляється.

Окупаційні війська Російської Федерації 25 серпня обстріляли житловий сектор населеного пункту Травневе у Бахмутському районі на Донеччині. 

Фото: dn.gov.ua

Як повідомляє пресслужба ОДА, у бік селища о 18:40 було здійснено два постріли з АГС-17.

"О 19:15 отримано повідомлення про влучання боєприпасів у подвір’я за адресою: вул. Центральна, буд. № 4. Через вибух гранати від АГС-17 частково пошкоджене скло у двох вікнах будівлі. Друга граната розірвалась в повітрі над городом, порослим кущами", - сказано в повідомленні.

Боєприпасів, що не вибухнули, не виявлено.

Про постраждалих не повідомляється.

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Нагадаємо, 17 серпня російські окупанти здійснили мінометний обстріл житлових вулиць Золотого-4 Сєвєродонецького району Луганщини. Внаслідок відкриття вогню по цивільному населенню постраждала 48-річна місцева мешканка. Її госпіталізували. Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни російськими формуваннями.

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