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Російські найманці на Донбасі обстріляли українські позиції з протитанкових гранатометів

Бойових втрат серед українських військових немає.

Російські найманці на Донбасі обстріляли українські позиції з протитанкових гранатометів
Фото: mignews.com.ua

З початку доби на сході України зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє штаб ООС.

Так, поблизу Новолуганського російські найманці обстріляли позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 серпня на Донбасі загинув український військовий Олександр Аксьонов з Борисполя. Він отримав смертельне поранення в ході обстрілу позицій в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання"Схід".

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