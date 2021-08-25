З початку доби на сході України зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє штаб ООС.

Так, поблизу Новолуганського російські найманці обстріляли позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 серпня на Донбасі загинув український військовий Олександр Аксьонов з Борисполя. Він отримав смертельне поранення в ході обстрілу позицій в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання"Схід".