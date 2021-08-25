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СБУ викрила розкрадання 750 тисяч гривень під час ремонту опорної лікарні на Черкащині

Двом посадовцям облдержадміністрації повідомлено про підозру.

СБУ викрила розкрадання 750 тисяч гривень під час ремонту опорної лікарні на Черкащині
Фото: ssu.gov.ua

У Черкаській області Служба безпеки України викрила ще одну схему розкрадання бюджетних грошей, виділених на реконструкцію лікарень.  

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисники привласнили гроші, передбачені на капітальний ремонт опорної лікарні регіону. За оцінками будівельно-технічної експертизи, діяльність організаторів схеми завдала державі збитків на 750 тис. гривень.

"Встановлено, що для реалізації корупційного механізму чиновники залучили представників афілійованої будівельної компанії. У 2020 році посадовці уклали з підрядниками два договори на проведення капремонту приймального відділення медичного закладу. Проте відповідні ремонтні роботи були проведенні не в повному обсязі, а частину грошей інфраструктурного проекту зловмисники вивели у тінь. Для цього учасники оборудки вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт", - йдеться у повідомленні спецслужби.

Фото: ssu.gov.ua

Двом посадовцям облдержадміністрації повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему розкрадання коштів, призначених на ремонт лікарні для учасників АТО.

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