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До управління пасажирськими перевезеннями Укрзалізниці залучать спеціалістів Deutsche Bahn

Цього року вперше за роки Незалежності держава почала фінансувати пасажирські перевезення.

До управління пасажирськими перевезеннями Укрзалізниці залучать спеціалістів Deutsche Bahn

Спеціалісти з німецького Deutsche Bahn Engineering & Consulting підсилять процес управління пасажирськими перевезеннями Укрзалізниці. Відповідна угода була підписана у вівторок, 24 серпня, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він пояснив, що зміни на українській залізниці стали можливими зі стартом програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". 

"Співпраця з DB Consulting – це наш шанс перейняти новий досвід, де у центрі всіх процесів — клієнт і його комфорт. Ми хочемо, щоб німецька якість і сервіс з’явились в Україні. Це непростий шлях — і чи не найбільший за останні роки виклик для української залізниці", - написав він.

Міністр зазначив, що отримати позитивний результат допоможуть три фактори. По-перше, успішний досвід реалізації складних масштабних проєктів у рамках "Великого будівництва". 

"Друге — це усвідомлення державою її соціальної функції у транспортному секторі. Цього року вперше за роки Незалежності держава почала фінансувати пасажирські перевезення — нові вагони та локомотиви, точкові проєкти електрифікації", - сказав Кубраков.

Крім цього, Німеччина має міжнародний досвід у процесі трансформації залізниці. 

"Ми добре знайомі з доволі успішною історією Казахстану, де Deutsche Bahn зміг у доволі короткий час оптимізувати управлінські процеси. Власне, сама Німеччина пройшла шлях трансформації та анбандлінгу не так вже й давно — 10 років тому", - заявив голова Мінінфраструктури.

За його словами, ідея щодо укладення контракту з DB зародилась ще в 2019 році.

"Ми досі спостерігаємо спротив на різних рівнях - адже Deutsche Bahn це про системні перетворення та боротьбу з корупцією. Однак шлях вже визначено. У найближчі роки Україну чекає масштабна розбудова залізничної інфраструктури та оновлення рухомого складу", - констатував Кубраков.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський анонсував старт проєкту якісного приміського залізничного сполучення у рамках програми "Велике будівництво".

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