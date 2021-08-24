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Російський суд повернув до прокуратури справу "четвертої Бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір"

Запобіжний захід підозрюваним не змінили – їх етапують назад в окупований Крим. 

Фото: Крымская солидарность
Південний окружний військовий суд (Ростов-на-Дону) повернув до прокуратури матеріали справи так званої четвертої Бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір". Таке рішення ухвалили через те, що обвинувальне заключення не переклали шрифтом Брайля.

Обвинувачуваними в участі в "терористичному угрупуванні" є Алім Суф’янов, Сейран Хайретдінов та Олександр Сизиков. Клопотання про повернення матеріалів подала адвокат підозрюваного Олександра Сизикова. Вона зазначила, що відсутність перекладу порушує його права, повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.

Фото: Кримська солідарність
Фото: Кримська солідарність
"Адвокат Сизикова подала клопотання про повернення справи в прокуратуру, оскільки її підзахисний володіє шрифтом Брайля та може за його допомогою ознайомитися з ключовими матеріалами справи. Суду вдалося засвідчити володіння Сизиковим цим шрифтом за допомогою медичних документів та залучення до суду фахівця щодо шрифту для незрячих", – зазначили в повідомленні.

Державний обвинувачувач не сперечався із клопотанням. 

Суд постановив повернути справу прокурору тимчасово окупованого Криму. Запобіжний захід підозрюваним не змінили – їх Суф'янова та Хайредінова етапують назад в кримське СІЗО. Сизиков перебуває під домашнім арештом. Термін розгляду справу продовжать. 

Нагадаємо, Аліма Суф'янова, Сейрана Хайретдінова та Олександра Сизикова затримали в липні 2020 року.

На думку російського правозахисного медіапроєкту "ОВД-инфо", членів осередків релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", яку в 2003 році було визнано в Росії терористичною, засуджують лише за те, що вони зустрічаються і читають релігійну літературу. Після окупації Криму почалися масові затримання кримських татар, які належать до цієї релігійної організації.

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