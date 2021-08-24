Обвинувачуваними в участі в "терористичному угрупуванні" є Алім Суф’янов, Сейран Хайретдінов та Олександр Сизиков. Клопотання про повернення матеріалів подала адвокат підозрюваного Олександра Сизикова. Вона зазначила, що відсутність перекладу порушує його права, повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.
Державний обвинувачувач не сперечався із клопотанням.
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Суд постановив повернути справу прокурору тимчасово окупованого Криму. Запобіжний захід підозрюваним не змінили – їх Суф'янова та Хайредінова етапують назад в кримське СІЗО. Сизиков перебуває під домашнім арештом. Термін розгляду справу продовжать.
Нагадаємо, Аліма Суф'янова, Сейрана Хайретдінова та Олександра Сизикова затримали в липні 2020 року.
На думку російського правозахисного медіапроєкту "ОВД-инфо", членів осередків релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", яку в 2003 році було визнано в Росії терористичною, засуджують лише за те, що вони зустрічаються і читають релігійну літературу. Після окупації Криму почалися масові затримання кримських татар, які належать до цієї релігійної організації.