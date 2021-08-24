У центрі Києва чоловік під час урочистостей облив себе невідомою речовиною та підпалив

Його оперативно затушили, життю та здоров'ю нічого не загрожує.

У центрі Києва, де сьогодні проходили урочистості з нагоди 30-ої річниці незалежності України, чоловік облив себе невідомою сумішшю і підпалив.

Він вижив, але отримав ушкодження. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує, повідомили на сторінці поліції Києва в Facebook.

Фото: Поліція Києва

"Сьогодні, 24 серпня, під час урочистих заходів у центральній частині міста 25-річний громадянин облив себе невідомою речовиною та підпалив. Співробітники полку поліції особливого призначення №1 побачили дії чоловіка, оперативно зреагували та викликали бригаду швидкої допомоги. Лікарі надали потерпілому першу медичну допомогу та госпіталізували до медичної установи", – зазначали в поліції.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Наразі правоохоронці встановлюють обставини цієї події та мотиви такого вчинку.