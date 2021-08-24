Сьогодні Україна святкує 30 річницю проголошення незалежності. Саме 24 серпня 1991 року український парламент ухвалив Акт проголошення незалежності, в якому затверджувалося створення самостійної Української держави.

Фото: Wiki Акт проголошення незалежності

Для підтвердження цього законодавчого акту в грудні відбувся республіканський референдум, на якому понад 90% учасників засвідчили бажання жити в незалежній державі.

До символічної "круглої" дати і святкування 30-го Дня Незалежності влада почала готуватися ще торік. У жовтні 2020 президент підписав указ, яким затвердив проведення військового параду. Раніше Зеленський заявляв, що військова техніка має бути на Донбасі, а не на параді у Києві, а великий парад в Україні влаштують після повернення територій.

Втім цей парад обіцяє бути одним із наймасштабніших – він проходитиме і на суші, і на воді, і в повітрі.

Святкування цього року супроводжується і низкою дипломатичних заходів, зокрема Кримською платформою, яка стартувала учора. Гостями столиці стали делегації 46 країн та міжнародних організацій.

Загалом Дню Незалежності присвятили 10 масштабних заходів, наприклад, благодійний концерт Андреа Бочеллі "Голос моєї душі" у м. Києві на площі Конституції з метою підтримки створення Центру сучасного мистецтва України - музею Івана Марчука.

А ввечері в Національному спортивному комплексі "Олімпійський" пройде святкове шоу "Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни", в якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.

Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозувалася на рівні 100 млн грн. Загалом Мінфін оцінив святкування і підготовку до 30-ї річниці незалежності у 5,4 млрд гривень. План заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України, крім святкових урочистостей, включає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема, модернізацію 6 регіональних аеропортів, розбудову євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдиті.