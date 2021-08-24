З Кабула в Київ прибув ще один евакуаційний літак, на борту – близько 100 пасажирів (оновлено)
З Кабула в Київ прибув ще один евакуаційний літак, на борту – близько 100 пасажирів (оновлено)
Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабміні
Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабміні
Міністри економіки про перспективи, розвиток бізнесу та блокчейн
Міністри економіки про перспективи, розвиток бізнесу та блокчейн
Олег Покальчук: “Цінності – це тільки те, за що ти готовий заплатити життям”
Олег Покальчук: “Цінності – це тільки те, за що ти готовий заплатити життям”
Ангела Меркель і Орден Свободи
Ангела Меркель і Орден Свободи
Зеленський вручив сім перших відзнак "Національна легенда України"
Зеленський вручив сім перших відзнак "Національна легенда України"
Українського алкогольного магната Климця засудили в Росії до 9 років колонії
Українського алкогольного магната Климця засудили в Росії до 9 років колонії
«Ані помитися, ані підмитися». Як вода стане інструментом деокупації Криму
«Ані помитися, ані підмитися». Як вода стане інструментом деокупації Криму
Кримська платформа. Початок деокупації
Кримська платформа. Початок деокупації
ГоловнаСуспільствоЖиття

Україна святкує 30 річницю проголошення незалежності

Держава святкуватиме із військовим парадом, що традиційно розпочнеться в центрі столиці. 

Сьогодні Україна святкує 30 річницю проголошення незалежності. Саме 24 серпня 1991 року український парламент ухвалив Акт проголошення незалежності, в якому затверджувалося створення самостійної Української держави.

Акт проголошення незалежності
Фото: Wiki
Акт проголошення незалежності

Для підтвердження цього законодавчого акту в грудні відбувся республіканський референдум, на якому понад 90% учасників засвідчили бажання жити в незалежній державі.

До символічної "круглої" дати і святкування 30-го Дня Незалежності влада почала готуватися ще торік. У жовтні 2020 президент підписав указ, яким затвердив проведення військового параду. Раніше Зеленський заявляв, що військова техніка має бути на Донбасі, а не на параді у Києві, а великий парад в Україні влаштують після повернення територій.

Втім цей парад обіцяє бути одним із наймасштабніших – він проходитиме і на суші, і на воді, і в повітрі. 

Святкування цього року супроводжується і низкою дипломатичних заходів, зокрема Кримською платформою, яка стартувала учора. Гостями столиці стали делегації 46 країн та міжнародних організацій. 

Загалом Дню Незалежності присвятили 10 масштабних заходів, наприклад, благодійний концерт Андреа Бочеллі "Голос моєї душі" у м. Києві на площі Конституції з метою підтримки створення Центру сучасного мистецтва України - музею Івана Марчука.

А ввечері в Національному спортивному комплексі "Олімпійський" пройде святкове шоу "Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни", в якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.

Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозувалася на рівні 100 млн грн. Загалом Мінфін оцінив святкування і підготовку до 30-ї річниці незалежності у 5,4 млрд гривень. План заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України, крім святкових урочистостей, включає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема, модернізацію 6 регіональних аеропортів, розбудову євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдиті. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також