Ворожий безпілотник перетнув лінію зіткнення на Донбасі

Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 2 гектари території та передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів.

Протягом поточної доби, 24 серпня, обліковано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

За інформацією штабу ООС, сьогодні на Луганщині та Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Про факт порушення з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Повідомляється також, що піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 2 гектари території та передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 23 серпня російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню на сході України. У ході вогнепального обстрілу один військовий загинув, повідомили на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил в Facebook.