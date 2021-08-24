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Ворожий безпілотник перетнув лінію зіткнення на Донбасі

Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 2 гектари території та передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів.

Ворожий безпілотник перетнув лінію зіткнення на Донбасі
Фото: mobtada.com

Протягом поточної доби, 24 серпня, обліковано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

За інформацією штабу ООС, сьогодні на Луганщині та Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Про факт порушення з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Повідомляється також, що піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 2 гектари території та передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 23 серпня російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню на сході України. У ході вогнепального обстрілу один військовий загинув, повідомили на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил в Facebook.

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