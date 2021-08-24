Фото: Lb.ua
У Києві розпочався Марш захисників України. Про це повідомляє кореспондент LB.ua.
Він почався по завершенню святкового параду і стартував з Парку Шевченка. Колона рушає до Майдану Незалежності.
За попередньою оцінкою, очікувалася участь 30-50 000 людей.
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Lb.ua
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Lb.ua
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Lb.ua
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Lb.ua
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
За словами координатора "Спілки ветеранів війни з Росією" Олександра Войтка, участь беруть родичі загиблих учасників Революції Гідності, родини загиблих учасників війни з Росією, ветерани, військові медики та капелани, пише "Укрінформ".
До маршу залучили мешканців усіх регіонів.
Нагадаємо, сьогодні в центрі міста відбувся масштабний військовий парад. Також військово-морський парад організували в Одесі.