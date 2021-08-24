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У Києві відбувся Марш захисників України

До маршу залучили мешканців усіх регіонів. 

Фото: Lb.ua

У Києві розпочався Марш захисників України. Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Він почався по завершенню святкового параду і стартував з Парку Шевченка. Колона рушає до Майдану Незалежності.

За попередньою оцінкою, очікувалася участь 30-50 000 людей.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Lb.ua

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Lb.ua

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Lb.ua

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Lb.ua

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

За словами координатора "Спілки ветеранів війни з Росією" Олександра Войтка, участь беруть родичі загиблих учасників Революції Гідності, родини загиблих учасників війни з Росією, ветерани, військові медики та капелани, пише "Укрінформ".

До маршу залучили мешканців усіх регіонів. 

Нагадаємо, сьогодні в центрі міста відбувся масштабний військовий парад. Також військово-морський парад організували в Одесі. 

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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