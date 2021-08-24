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Зеленський назвав п’ять пунктів "фундаменту" змін України

Вони, на думку президента, є саме тим, що дасть користь кожному нашому громадянину. 

Зеленський назвав п’ять пунктів "фундаменту" змін України
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна повинна пройти 5 етапів для створення нової операційної системи держави.

Про це він написав у колонці для LB.ua у межах спецпроєкту "Уроки Незалежності".

"Ключове завдання для кожної держави: уміти адаптуватись. І нам для цього потрібна абсолютно інша операційна система держави – не та, яку залишили ті, хто був вчора і позавчора, навіть якщо їм щось і вдавалося", – переконаний президент.

Першим етапом Зеленський вважає необхідність дебюрократизації. 

"Може виникнути запитання: чому саме це є пріоритетом? Тому що коридори влади і кабінети посадовців – це той простір, в якому можуть загинути навіть найпотрібніші суспільству ідеї. І це той простір, в якому завжди народжується корупція. У підсумку це те, що дає негатив усім сторонам суспільного життя", – пояснив він.

Другий етап – вихід на новий рівень національної безпеки. Президент вважає, що Україна зараз ближча до НАТО, ніж будь-коли. 

"А завдяки нашій стратегічній співпраці з Туреччиною, Великою Британією, США та іншими партнерами в Альянсі ми вже посилюємо оборонний потенціал країни так, як, наприклад, у 2014 році і мріяти не могли. Уже будуємо новий флот нашої держави. Нове військове командування, яке сформувалося вже після радянського часу, забезпечить і те, щоб кожен український військовослужбовець чітко усвідомлював, яку перспективу він має у нашій армії – професійну та соціальну", – зазначив він.

Зеленський також додав, що кроком на шляху наближення до НАТО є реформа Служби безпеки України.

Третій етап – підсилена та грамотна зовнішня політика.

"Двостороння співпраця України з Туреччиною, Канадою, Японією, Індією та іншими могутніми країнами… Усе це може дати і вже дає Україні конкретну користь", – вважає він.

Четвертим етапом є розвиток економічних відносин паралельно з прогресом інфраструктури та соціальних зв’язків. Бізнес завжди базується на комунікаціях – у широкому сенсі цього слова. 

"Мають бути обов’язково забезпечені розвиток систем зв’язку та перехід промисловості та енергетики на новий технологічний рівень", - додав президент.

П'яте – нові підходи та конкретні інвестиції в горизонтальні зв’язки всередині країни. 

"Ці п’ять пунктів – те, що дасть користь кожному нашому громадянину. І майбутнім поколінням нашого народу. Звісно, що цими пунктами робота не обмежується. Але це фундамент. На якому працюватимуть ще багато президентів незалежної, сильної та європейської України", – переконаний Володимир Зеленський.

Більше текстів українських президентів читайте в спецпроєкті "Уроки Незалежності" на LB.ua.

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