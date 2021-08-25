Зеленський обговорив з головою МЗС Франції Ле Дріаном ситуацію на Донбасі

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з міністром у справах Європи та закордонних справах Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, який прибув до Києва для участі в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Зеленський поінформував Ле Дріана про безпекову ситуацію на Донбасі, де зберігаються вкрай високі ризики, а також про кроки, які здійснила Україна на виконання домовленостей, досягнутих під час останнього саміту в Нормандському форматі у грудні 2019 року.
"Ми зробили все від нас залежне для виконання досягнутих домовленостей", - наголосив президент України.
Він зазначив, що допоки немає прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.
Зеленський подякував Франції за участь у інавгураційному Саміті Кримської платформи 23 серпня.
"Розраховуємо, що ваша держава й надалі долучатиметься до роботи цієї ключової для нас ініціативи", - сказав президент.
Співозмовники також поговорили про актуальні питання двосторонньої співпраці, торкнулися подальшої реалізації підписаних та ратифікованих нещодавно українсько-французьких міжурядових угод, а також інших перспективних проєктів, зокрема - у транспортній галузі.
Зеленський висловив сподівання, що всі актуальні питання будуть обговорені під час планованого візиту в Україну президента Франції Еммануеля Макрона.
Нагадаємо, раніше Ле Дріан також підтвердив намір президента Макрона прибути з візитом в Україну до кінця цього року.
Президенти України та Франції уже зустрічалися в квітні цього року на переговорах у Парижі. Участь у перемовинах відеозв'язком також брала канцлерка Німеччини Ангела Меркель.