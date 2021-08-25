Зеленський обговорив з головою МЗС Франції Ле Дріаном ситуацію на Донбасі

Президент наголосив, що допоки немає прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі, тиск на Росію має зберігатися.

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з міністром у справах Європи та закордонних справах Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, який прибув до Києва для участі в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський поінформував Ле Дріана про безпекову ситуацію на Донбасі, де зберігаються вкрай високі ризики, а також про кроки, які здійснила Україна на виконання домовленостей, досягнутих під час останнього саміту в Нормандському форматі у грудні 2019 року.

"Ми зробили все від нас залежне для виконання досягнутих домовленостей", - наголосив президент України.

Він зазначив, що допоки немає прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.

Зеленський подякував Франції за участь у інавгураційному Саміті Кримської платформи 23 серпня.

"Розраховуємо, що ваша держава й надалі долучатиметься до роботи цієї ключової для нас ініціативи", - сказав президент.

Співозмовники також поговорили про актуальні питання двосторонньої співпраці, торкнулися подальшої реалізації підписаних та ратифікованих нещодавно українсько-французьких міжурядових угод, а також інших перспективних проєктів, зокрема - у транспортній галузі.

Зеленський висловив сподівання, що всі актуальні питання будуть обговорені під час планованого візиту в Україну президента Франції Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, раніше Ле Дріан також підтвердив намір президента Макрона прибути з візитом в Україну до кінця цього року.

Президенти України та Франції уже зустрічалися в квітні цього року на переговорах у Парижі. Участь у перемовинах відеозв'язком також брала канцлерка Німеччини Ангела Меркель.