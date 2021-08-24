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Глава МЗС Франції Ле Дріан підтвердив намір Макрона приїхати в Україну

За словами міністра, візит може відбутися вже в цьому році. 

Глава МЗС Франції Ле Дріан підтвердив намір Макрона приїхати в Україну
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан засвідчив намір президента Еммануеля Макрона прибути з візитом в Україну. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба за результатами зустрічі з колегою. 

"Я сказав панові міністру, що ніколи за 30 років незалежності в Україні не було так багато Франції, як зараз. На параді бачили французькі гелікоптери. Дуже задоволені з динаміки двусторонніх відносин, бізнес-контрактів, політичних контактів, особливих відносин президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона. Чекаємо на візит президента Франції. Міністр Ле Дріан підтвердив намір Макрона здійснити такий візит", – заявив Кулеба. 

Ле Дріан заявив, що сподівається, що Макрон приїде в Україну ще до кінця поточного року.

Міністр додав, що власне його візит в Україну є знаком непохитної підтримки та дружби.

"Для мене важливо бути тут сьогодні, і я вітаю з успіхом інавгурального саміту Кримської платформи", – зазначив глава МЗС Франції. 

Він сказав, що не зміг вчора бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані, тому Францію на платформі представляв його колега по уряду.

Нагадаємо, що президенти України та Франції зустрічалися в квітні цього року на переговорах у Парижі. Участь у перемовинах відеозв'язком також брала канцлер Німеччини Ангела Меркель. 

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