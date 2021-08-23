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Українського алкогольного магната Климця засудили в Росії до 9 років колонії

Колишній нардеп опинився в колонії.

Українського алкогольного магната Климця засудили в Росії до 9 років колонії
Фото: Макс Требухов

Пресненський суд Москви у понеділок, 23 серпня, призначив дев'ять років позбавлення волі в колонії суворого режиму власнику алкогольної компанії "Олімп", колишньому депутату Верховної Ради Павлу Климцю.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс".

Климця визнали винним у замаху на надання хабаря (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 КК РФ).

За даними російського слідства, у 2017 році Климець намагався за допомогою хабаря повернути собі кримський коньячний завод "Бахчисарай". Росіяни затримали Климця у 2019 році під час короткотривалого візиту в Москву.

Звинувачення у цій справі були пред'явлені також підлеглій Климця Юлії Самойловій і бізнесмену Андрію Грохольському. Вони отримали вісім та п'ять років колонії загального режиму відповідно.

Нагадаємо, що за часів Януковича Климець входив у сотню найбагатших бізнесменів України. Він був депутатом Верховної Ради у 2006-2012 роках.

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