Президент Словенії: сподіваюся, настане момент, коли Росія і Україна врегулюють свої міжнародні стосунки

Словенія заявляє про незмінну підтримку територіальної цінності України у межах міжнародно визнаних кордонів, закликаючи до щирого діалогу між Україною, Росією та Європейським Союзом.

Про це президент Словенії Борут Пахор заявив під час установчого саміту Кримської платформи у Києві 23 серпня.

“У Словенії добрі стосунки з обома країнами. Я дуже сподіваюся, що настане момент, коли Росія і Україна врегулюють свої міжнародні стосунки, Словенія підтримає вас у цьому”, – сказав він.

Пахор додав, що це завдання складне і потребуватиме політичної мудрості: “Але я абсолютно переконаний, що сталий мир, процвітання, добробут можуть бути досягненні внаслідок щирого діалогу навіть у найскладніші часи”.

Він підкреслив, що потрібно постійно шукати канали комунікації.

“Ми підтримуємо зусилля політичного керівництва України, Німеччини, Франції, Російської Федерації, які займаються пошуками рішення військового конфлікту в Україні, зокрема за так званою формулою Штайнмаєра”, – заявив президент Словенії.

Пахор додав, що сьогоднішній саміт виходить із позиції про необхідність забезпечення миру і безпеки в цьому регіоні та за його межами.

“Ми абсолютно маємо тримати питання незаконної анексії Криму високо у порядку денному міжнародної спільноти. Таким чином ми хочемо заявити світу, що нам не байдуже, що те, що відбулося, не забуто. Словенія бачить, як нищаться права та свободи людини на півострові Російською Федерацією. Ми бачимо, які загрози це несе міжнародному морському праву, і тому ми маємо підписати загальну декларацію, яка стане результатом роботи цього саміту”, – сказав очільник Словенії.

Словенія завжди залишатиметься надійним партнером України, додав Пахор.

Нагадаємо, раніше Німеччина закликала Україну імплементувати у своє законодавство "формулу Штайнмаєра".