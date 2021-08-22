Прем’єр Швеції заявив, що піде у відставку цієї осені

Про це він заявив у своєму виступі в неділю.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен у листопаді піде з посади лідера Соціал-демократичної робітничої партії та прем'єр-міністра країни.

Про це він заявив у своєму виступі в неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Глава шведського уряду пояснив, що це рішення "дозрівало деякий час".

"Я був головою партії 10 років, прем'єр-міністром - сім років. Але всьому приходить кінець. Я хочу створити своєму наступнику найкращі умови... Я повідомив у виконавчий комітет партії та голові комітету з висунення кандидатур, що хочу залишити посаду голови партії на партійному з’їзді у листопаді, а потім також прошу бути звільненим з посади прем’єр-міністра", - cказав Львен.

Нагадаємо, цього літа Льовен став першим прем’єр-міністром Швеції в історії, якому проголосили вотум недовіри. Це трапилось після сварки щодо контролю за орендою житла. Однак, опозиція не змогла сформувати дієздатну коаліцію, тому Льовен знову повернувся на посаду.

64-річний Стефан Льовен прийшов в політику після того, як очолив одну з найвпливовіших профспілок Швеції, IF Metall, після кар'єри зварювальника.

Йому вже висловлювали вотум недовіри в 2018 році. На період дострокових виборів він очолював тимчасовий уряд. Чотири місяці партії намагалися створити парламентську більшість, але спроба вдачею не завершилася. Після цього Льовена переобрали на другий термін до 2022 року.