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Прем’єр-міністр Швеції Стефан Льовен візьме участь у Кримській платформі

Також Україну відвідає міністр оборони Пітер Гультквіст.

Прем’єр-міністр Швеції Стефан Льовен візьме участь у Кримській платформі
Стефан Левен
Фото: facebook.com/EmbassyofSwedeninKyiv

Прем’єр-міністр Швеції Стефан Льовен відвідає Київ 23 серпня, щоб взяти участь в урочистому відкритті української ініціативи "Кримська платформа".

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті шведського уряду.

Також Україну відвідає міністр оборони Пітер Гультквіст.

"Мета Кримської платформи - підвищити обізнаність міжнародної спільноти про незаконну анексію Криму Росією і поліпшити координацію дій у відповідь на незаконну анексію", - йдеться у заяві.

У документі наголошується, що участь прем'єр-міністра посилює принципову підтримку Швецією територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нагадаємо, саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року.

На саміті ухвалять меморандум, який буде відкритим для подальшого приєднання держав, які не змогли взяти участь в установчому саміті. У документі викладуть бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.

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