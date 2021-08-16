Обпалені війною: хто очолив армію напередодні 30-ї річниці незалежності України

Хто посів ключові посади у військовій вертикалі, чим обумовлені ці призначення та чого очікувати від оновлення командного складу української армії?

Президент Володимир Зеленський упродовж останніх двох тижнів провів масштабну перестановку в командному складі Збройних сил. Українська армія отримала нового головнокомандувача , начальника Генерального штабу, командувачів Операції об’єднаних сил, Повітряних сил і Десантно-штурмових військ. Також зміни торкнулися і очільників трьох з чотирьох оперативних командувань Сухопутних військ.

Про зміну головнокомандувача ЗСУ активно заговорили ще восени 2020-го, а в січні 2021 року публічного розголосу набув конфлікт Руслана Хомчака і командувача Повітряних сил Сергія Дроздова, з одного боку, та міністра оборони Андрія Тарана - з іншого. Як стверджують журналісти, у ситуацію навіть втрутився Офіс президента: відбувся ряд зустрічей міністра з головкомом на Банковій за участю Володимира Зеленського, в результаті сторони нібито дійшли компромісу. У той самий час президент у своєму інтерв’ю ТСН натякав, що з Хомчаком і Тараном говоритимуть інакше, якщо вони не розв’яжуть проблеми взаємодії.

Фото: МОУ Руслан Хомчак та Андрiй Таран (справа)

“У нас іде війна, і нам потрібна стабільна ситуація що в армії, що в Міністерстві оборони. Є помилки, і вони (Таран і Хомчак. – Ред.) їх виправляють. Якщо вони всіх не виправлять, буде інша бесіда. Реформа йде від початку війни і не зупиняється, треба робити різкі кроки”, - заявляв Зеленський.

Виправили свої помилки дві ключові фігури в українській армії чи ні - невідомо, але 27 липня, на річницю всеосяжного і всеохопного перемир’я, президент відправив Руслана Хомчака у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив його першим заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони. У середовищі військових нову посаду Хомчака вважають “заслуженою пенсією”.

Його наступником на Банковій обрали 48-річного генерал-майора Валерія Залужного - командувача ОК “Північ”. Він є одним із тих вищих офіцерів української армії, хто жодного дня не служив у ЗС СРСР: у 1990-х Залужний навчався в Одеському вищому об'єднаному командному училищі, пройшов усі щаблі офіцера тактичної ланки - від командира взводу до комбата й далі - начальника штабу 24 окремої механізованої бригади, а у 2009 році він став командиром 51 ОМБр.

Фото: НикВести Генерал-майор Валерій Залужний

У середині серпня 2014 року його призначили заступником командувача Сектора С, сформованого на Дебальцевському напрямку, і відтоді він керував майже всіма військовими угрупованнями, які на ньому створювалися. 23 серпня 2017 року Залужний отримав звання генерал-майора. Станом на 2018 рік він був начальником штабу - першим заступником командувача Об'єднаних сил на Донбасі. З 2019 і до моменту призначення головнокомандувачем Валерій Залужний служив командувачем військ ОК “Північ” (Київська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Житомирська та Полтавська області. - Ред.).

Сам президент так прокоментував рішення про заміну Хомчака: “Сфера оборони має функціонувати стабільно, скоординовано, з чіткою перспективою та без непорозумінь між керівниками. (...) Від того, як побудовані відносини між керівниками, залежить виконання майже всіх завдань – від підготовки державного оборонного замовлення до конкретної роботи з нашими військовими на передовій, їхнього забезпечення. Очікую від керівництва Міністерства оборони та Збройних сил якіснішої взаємодії та чіткішого окреслення перспектив для кожного українського військового – як на професійному, так і на соціальному рівні”.

Наступного дня відбулося подальше оновлення командного складу Збройних сил: своїми указами Володимир Зеленський звільнив з посад начальника Генерального штабу генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука, командувачів Операції об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка та Десантно-штурмових військ Євгена Мойсюка. На їхнє місце президент призначив командувача ОК “Захід”, Героя України генерал-майора Сергія Шапталу - начальником Генштабу, командувача підготовки Командування Сухопутних військ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка - командувачем ООС. Мойсюк згодом посяде до того вакантну посаду заступника головнокомандувача ЗСУ.

Фото: tsn.ua Генерал-майор Сергій Шаптала

Третій етап оновлення військової вертикалі припав на масштабні командно-штабні навчання, до яких залучили всі роди та види Збройних сил. Тренування відбулися на п'ятьох полігонах та острові Зміїному в Чорному морі. Саме там Зеленський презентував нові кадрові зміни: своїм указом він звільнив командувача Повітряних сил генерал-полковника Сергія Дроздова та призначив на цю посаду генерал-майора Миколу Олещука - начальника штабу й першого заступника командувача Повітряного командування “Схід”. Командувачем Десантно-штурмових військ президент призначив комбрига 95 ОДШБр полковника Максима Миргородського.

У той самий час наказами міністра оборони змінили й очільників трьох з чотирьох оперативних командувань Сухопутних військ: “Південь”, “Захід” і “Схід”. Ці посади посіли Герой України, начальник штабу ДШВ генерал-майор і колишній командир 80 ОДШБр Андрій Ковальчук, перший заступник командувача ОК “Схід” полковник Сергій Літвінов та один з керівників оборони Донецького аеропорту та екскомбриг 93 ОМБр генерал-майор Олег Мікац відповідно. Заступником начальника Генштабу став керівник Воєнно-наукового управління ГШ ЗСУ полковник Володимир Коваль.

Загартовані війною

Абсолютна більшість призначених Зеленським упродовж останніх двох тижнів на посади вищих офіцерів - військові, які не служили в радянській армії й розпочинали свою кар’єру у Збройних силах уже після проголошення незалежності України. У 2000-х і на початку 2010-х частина з них брала участь у миротворчих місіях у Косові, Ліберії, в операції США та їхніх союзників в Іраку.

На момент початку російської агресії Олександр Павлюк очолював 24 ОМБр, яка пройшла важкі бої за 32-й блокпост, Ямпіль, Краматорськ, Слов’янськ, Зеленопілля. Генерал-майор Сергій Шаптала впродовж трьох перших років війни командував 128 гірсько-штурмовою бригадою, яка героїчно проявила себе у боях за Дебальцеве, за що комбрига та командира 15 батальйону Василя Зубанича удостоїли звання Героя України.

Фото: ukrmilitary.com Євген Мойсюк

Колишній командувач ДШВ і заступник головнокомандувача Євген Мойсюк у березні 2014-го на чолі підрозділу 25 повітрянодесантної бригади висунувся на Донбас для укріплення україно-російського кордону. Того ж року очолив створену на Донбасі 81 аеромобільну бригаду. За захист суверенітету та територіальної цілісності України комбрига нагородили орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів. У 2018-му Мойсюк став першим генералом у ЗСУ, який отримав це звання, розпочавши війну командиром батальйону.

З’єднання Мойсюка разом з воїнами 93 бригади під командуванням Олега Мікаца, з 1 батальйоном 79 десантно-штурмової бригади на чолі з Максимом Миргородським та ще цілою низкою частин української армії брали участь в обороні Донецького аеропорту та прилеглих до нього позицій. За проявлену в боях хоробрість Мікац отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а Миргородський став першим учасником російсько-української війни - повним лицарем цього ордена.

Андрій Ковальчук - герой оборони іншого аеропорту - Луганського. Як начальник штабу 80 десантно-штурмової бригади, він брав участь у звільненні Слов’янська та Лиману, після чого батальйонно-тактична група під його командуванням здійснила вихід на допомогу 3 БТГр, спільними ударами підрозділам вдалося деблокувати Луганський аеропорт, який на той момент перебував в оточенні. У бою за летовище Ковальчук отримав поранення, проте відмовився від евакуації й продовжив виконувати свої обов’язки. У серпні 2014-го під його командування переходить уся 80 ОДШБр. За особисту мужність і героїзм Андрій Ковальчук був двічі нагороджений орденом Богдана Хмельницького - ІІ та III ступенів, а на 25-ту річницю Незалежності офіцер удостоєний звання Героя України.

Фото: mil.gov.ua Комбриг 80 оабр Андрій Ковальчук (в центрi)

Призначений на посаду командувача ОК “Захід” полковник Сергій Літвінов у 2015-2017 роках був командиром 17 танкової бригади, далі служив заступником очільника ОК “Південь” і начальником штабу ОК “Схід” Сухопутних військ. У серпні 2017-го його нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Фото: pivnich.org.ua Сергій Літвінов (справа)

Повітряні сили замість Сергія Дроздова очолив генерал-майор Микола Олещук. У 2006 році він командував 160 зенітною ракетною бригадою, далі була служба в Повітряному командуванні “Південь” та Командуванні Повітряних сил. З 2016 року Олещук формував ПвК “Схід” на посаді начальника штабу.

Високо оцінює досвід і вміння своїх колишніх підлеглих і начальник Генштабу - головнокомандувач ЗСУ у 2014-2019 роках генерал армії Віктор Муженко.

“Усі вони достойні бойові офіцери, обпалені війною - хтось більше, хтось менше, але всі з бойовим практичним досвідом. Я вважаю, що це достойні кандидатури і достойні призначення”, - заявив Муженко в коментарі LB.ua.

Думку генерала підтверджує і керівник військового відділу Фонду “Повернись живим” Андрій Римарук, додаючи: на Банковій сподіваються, що давши можливість бойовим офіцерам, які стали генералами на війні, проявити себе на топпосадах у ЗСУ, вони і продовжать реформу армії, і отримають іміджеві дивіденди для Верховного Головнокомандувача.

“Це було політичне рішення. Час іде, і потрібно показувати і суспільству, і військовим, і західним партнерам результати реформ в армії. Саме тому в ОП вирішили зробити ставку на молодих генералів з бойовим досвідом. Призначені на посади люди, зокрема: Валерій Залужний, Сергій Шаптала та Євген Мойсюк - є новою генерацією офіцерів, які не служили в радянські армії, - їх сформувала війна. Це проактивні генерали, які мають досвід, власне бачення розвитку Збройних сил і здатні його реалізувати”, - упевнений волонтер.

За його словами, оскільки рішення про перестановки командного складу української армії політичне, то його фігуранти затиснуті в межі виборчого циклу, до кінця якого залишається близько двох років - це саме той невеликий проміжок часу, який є у генерала Валерія Залужного та його підлеглих, аби зробити системні зрушення у Збройних силах.

Фото: tverezo.info Генерал Валерій Залужний

“Новопризначені головком, його заступник, начальник Генштабу чудово усвідомлюють, що вони вперше в історії сучасного українського війська отримали таке стрімке кар’єрне зростання і, відповідно, запит на зміни до них буде високим, а часу ці перетворення робити - не так багато. Для них, як і для будь-якого військового, ці посади - зеніт кар’єри. Тому і Залужний, і Шаптала, і Мойсюк зацікавлені працювати й змінювати нинішній стан справ”, - говорить співробітник “Повернись живим”.

Загалом, зізнається Андрій Римарук, глобальною проблемою для Збройних сил, окрім фінансування та переозброєння, є відтік кадрів, який відбувається з різних причин: ставлення командирів, бюрократія, соціальне забезпечення. Тобто далеко не завжди це питання заробітних плат. І про це знають у новому командуванні ЗСУ.

Аналітичний відділ “Повернись живим” провів дослідження “Чому військовослужбовці звільняються з армії?”. Було здійснено анкетування понад двох тисяч воїнів Збройних сил, майже 100 інтерв’ю, а одним з рецензентів звіту був і генерал-майор Залужний.

“Мені відомо, що наразі є вказівки головнокомандувача, спущені на підрозділи: розпочати роботу зі зменшення бюрократії у Збройних силах для усунення так званої “паперової армії”. Як говорять командири - робота над тим, як прибрати зі служби умовні “журнали обліку журналів обліку”, вже розпочата”, - ділиться керівник військового відділу Фонду.

У своїй публічній комунікації Залужний теж акцентує саме на людях в армії та зміні підходів до управління підлеглими.

“Загальний курс на реформування Збройних сил України відповідно до принципів і стандартів НАТО залишається незворотним. І ключове тут – принципи. Зміни мають відбутися перш за все у світогляді і ставленні до людей. Я хотів би, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом всієї моєї служби”, – наголосив головнокомандувач ЗС України.

Фото: facebook.com/kommander.nord Генерал Валерій Залужний

Окремо варто відзначити і появу посади заступника головнокомандувача ЗСУ. Вона передбачена українським законодавством, однак була вакантною після переходу на структуру штабів армій НАТО з розділенням посад головкома та начальника Генштабу. Тепер її обіймає екскомандувач ДШВ генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

“Хомчак концентрував владу у своїх руках і багато в чому вдавався до мікроменеджменту. У Залужного, вочевидь, інший підхід. Він розуміє, що одночасно осягнути і якісно займатися всіма проблемами та напрямками в армії нереально - це занадто великий обсяг роботи. Призначення Мойсюка свідчить про його готовність делегувати повноваження. Заступник головнокомандувача зможе взяти на себе, наприклад, контроль за виконанням наказів, рішень і завдань, зосередити на собі відповідальність за роботу командувачів родів і сил ЗСУ”, - розповідає Андрій Римарук.

Генерал-майор Валерій Залужний у 2020 році, ще на посаді командувача ОК “Північ”, говорив про відхід від “совка” в армії та невідворотність цього процесу. Тепер у нього та підлеглих, які довели свою мужність і професіоналізм у найважчі дні початку війни, є шанс очолити та прискорити його.