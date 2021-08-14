Порошенко закликав наростити темпи вакцинації

Захворюваність на коронавірус знову зростає, треба суттєво наростити темпи вакцинації. Про це заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко журналістам в Ужгороді.

«Нова хвиля невідворотна. Більше того, вона вже почалася. Кількість нових хворих, які захворіли на коронавірус, вже більше 1200 людей. Якщо брати статистику Національної академії наук, Україна вже заплатила дуже велику ціну – 150 тисяч людей померли від коронавірусу», – зауважив Петро Порошенко.

«Ще в березні минулого року я подав пропозиції у Верховну Раду для того, щоб сформувати коронавірусний фонд. Але кошти забрали з культури, ліквідувавши програми Українського культурного фонду, театру, мистецтва, освіти – зупинивши програму Нової української школи. Кошти забрали з децентралізації, забрали в громад. І куди ж вони передали? Чи створили вони нові ліжка? Чи вони побудували кисень? Чи вони зробили попередню оплату, щоб вже у другій половині 2020 року мати вакцину? Ні. Вони їх розкрадали через вдвічі завищені суми, які вони витрачають на «велике крадівництво». Бо вартість доріг при Зеленському зросла майже вдвічі в порівнянні з вартістю доріг, які розпочали при Порошенку», – обурився п’ятий президент.

На його думку, з огляду на розповсюдження штаму «дельта», треба різко наростити вакцинування.

«Треба терміново вакцинувати людей. Треба закупити вже зараз сучасні ліки, які за ці 7-8 місяців світова фармакологія розробила. Вакциновані люди, навіть якщо вони і захворіють, набагато легше переносять хворобу. І я закликаю з цим не жартувати. Закупити якісні вакцини. Співпрацювати зі світовим співтовариством, забезпечити необхідні кроки для захисту людей і врятувати життя», – резюмував експрезидент.