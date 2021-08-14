За добу в Україні підтвердили 1353 випадки ковіду

За минулу добу, 13 серпня в Україні зафіксовано 1 353 нові підтверджені випадки коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (198), Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81) областях.

Летальних випадків – 21.

Госпіталізовано 641 особу, одужала – 791 людина.

За добу протестовано: методом ПЛР – 24 962 особи, методом ІФА – 9 121 і експрес-тестами – 17 068.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 265 217 осіб, одужало – 2 196 589, летальних випадків – 53 238 і проведено ПЛР-тестувань – 11 652 141.

Нагадаємо, станом на 12 серпня в Україні підтвердили 300 випадків зараження штамом коронавірусу "дельта".