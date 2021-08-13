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У США погодили додаткову дозу вакцини для людей зі слабким імунітетом

Вони мають отримати її щонайменше через 28 днів після повного курсу щеплення. 

У США погодили додаткову дозу вакцини для людей зі слабким імунітетом
Фото: kyivcity.gov.ua

У США регулятор Управління з продовольства і медикаментів (FDA) погодив застосування додаткової, бустерної дози вакцини від ковіду Pfizer чи Moderna для людей з ослабленим імунітетом, зокрема для тих, хто пережив трансплантацію. 

Дозвіл на використання бустерної дози стосується декількох мільйонів американців, які особливо вразливі через трансплантацію, деякі види онкологічних та інших захворювань, пише Associated Press.

Аналогічні рекомендації вже винесли в Франції, Ізраїлі і Німеччині.

Вакцинам складніше активізувати імунну систему через деякі види ліків та хвороб, тому не всі пацієнти можуть отримати однаковий захист від повного курсу вакцинації. 

"Сьогоднішні дії дозволяють лікарям підвищити імунітет у деяких людей, у яких він ослаблений, яким необхідний додатковий захсит від COVID-19", – заявила в.о. комісара FDA доктор Джанет Вудкок.  

Передбачається, що пацієнти зможуть отримати третю дозу вакцини через 28 днів після перших двох. Про людей, які щепилися однодозовою Johnson& Johnson, нічого не сказали. 

Необхідність бустерної дози стосується приблизно 3% дорослого населення США, а про повну таку імунізацію всього населення не йдеться. 

Нагадаємо, на початку липня головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі говорив, що поки що не бачить потреби у додатковому уколі вакцини. Відтоді ситуація з коронавірусом у США значно погіршилась. 

24 липня Фаучі вже заявив, що третя доза може бути необхідною для людей з ослабленим імунітетом. 

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