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Першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 4,5 млн українців

Повністю щеплені більш ніж 2,6 млн осіб.

Першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 4,5 млн українців
Фото: Анастасія Власова/hromadske

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення від коронавірусу отримали 4 538 443 людини, з них отримали одну дозу - 4 538 441 людина.

За даними МОЗ, повністю імунізовані та отримали дві дози 2 633 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 171 758 щеплень.

Учора, 12 серпня, проти COVID-19 вакциновано 163 310 людей. Одну дозу отримали 110 545 осіб, повністю імунізовані - 52 765 людей.

Протягом доби працювали 1 002 мобільні бригади, 2 860 пунктів щеплення і 329 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень - 59 592 - було зроблено американською вакциною Moderna. Препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech вакцинували 52 382 людей.

Китайський CoronaVaс отримали 41 950 людей, вакцину AstraZeneca - 8 386 осіб.

Ще 1 000 щеплень зробили однодозовим препаратом Janssen.

Нагадаємо, МОЗ зменшило інтервал між дозами CoronaVac з 28 до 14 днів. Медики хочуть вакцинувати якомога більше людей перед новою хвилею ковіду.

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