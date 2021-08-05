Чоловік погрожував підірвати гранату в приміщенні Кабміну, поліція провела спецоперацію
Чоловік погрожував підірвати гранату в приміщенні Кабміну, поліція провела спецоперацію
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Глава ВООЗ закликав запровадити мораторій на щеплення третьою дозою COVID-вакцини
Глава ВООЗ закликав запровадити мораторій на щеплення третьою дозою COVID-вакцини
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
"Газпром" зупинив закачування газу в європейські підземні сховища
"Газпром" зупинив закачування газу в європейські підземні сховища
Співзасновнику Білоруського дому, керівника якого знайшли мертвим у Києві, заборонили в'їзд в Україну
Співзасновнику Білоруського дому, керівника якого знайшли мертвим у Києві, заборонили в'їзд в Україну
У Києві водій таксі вдарив ножем пасажира через політичну суперечку
У Києві водій таксі вдарив ножем пасажира через політичну суперечку
Україна опустилася ще на одне місце в медальному заліку Олімпіади-2020
Україна опустилася ще на одне місце в медальному заліку Олімпіади-2020
Помер Євген Марчук
Помер Євген Марчук
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

​Moderna заявила, що її вакцина мінімум пів року не втрачає ефективність

Компанія все одно розробляє бустерні варіанти вакцини.

​Moderna заявила, що її вакцина мінімум пів року не втрачає ефективність
Фото: EPA/UPG

Американська компанія Moderna заявила, що її вакцина Spikevax забезпечує високий рівень захисту від коронавірусу щонайменше пів року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на квартальну звітність Moderna.

Через шість місяців після другого щеплення рівень ефективності становить 93%. Це зовсім трохи менше порівняно з початковою ефективністю 94%. Видання підкреслює, що ці дані не були опубліковані в медичних журналах.

Попри високу заявлену ефективність вакцини, Moderna розробляє варіанти вакцини проти нових штамів коронавірусу.

Результати другої фази досліджень, стверджує компанія, всі три бустерні вакцини-кандидати забезпечують "сильну імунну відповідь" проти дельта-штаму та інших варіантів коронавірусу, що викликають занепокоєння. Компанія збирається незабаром опублікувати результати цих досліджень.

Нагадаємо, що Україна отримала від США у вигляді допомоги 2 млн доз вакцини Moderna.

Moderna є так званою мРНК-вакциною, тобто вакциною, яка несе частину генетичного коду вірусу й імунна система людини сама виробляє антигени. Такою ж є і вакцина Pfizer-BioNTech.

За останніми даними, вакцина Pfizer втрачає ефективність швидше, ніж Moderna, - з 96% до 84% за шість місяців після введення пацієнтам другої дози препарату.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також