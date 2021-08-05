​Moderna заявила, що її вакцина мінімум пів року не втрачає ефективність

Американська компанія Moderna заявила, що її вакцина Spikevax забезпечує високий рівень захисту від коронавірусу щонайменше пів року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на квартальну звітність Moderna.

Через шість місяців після другого щеплення рівень ефективності становить 93%. Це зовсім трохи менше порівняно з початковою ефективністю 94%. Видання підкреслює, що ці дані не були опубліковані в медичних журналах.

Попри високу заявлену ефективність вакцини, Moderna розробляє варіанти вакцини проти нових штамів коронавірусу.

Результати другої фази досліджень, стверджує компанія, всі три бустерні вакцини-кандидати забезпечують "сильну імунну відповідь" проти дельта-штаму та інших варіантів коронавірусу, що викликають занепокоєння. Компанія збирається незабаром опублікувати результати цих досліджень.

Нагадаємо, що Україна отримала від США у вигляді допомоги 2 млн доз вакцини Moderna.

Moderna є так званою мРНК-вакциною, тобто вакциною, яка несе частину генетичного коду вірусу й імунна система людини сама виробляє антигени. Такою ж є і вакцина Pfizer-BioNTech.

За останніми даними, вакцина Pfizer втрачає ефективність швидше, ніж Moderna, - з 96% до 84% за шість місяців після введення пацієнтам другої дози препарату.