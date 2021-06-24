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Компанія Moderna змінила назву своєї вакцини від коронавірусу

Препарат перейменовано на Spikevax.

Компанія Moderna змінила назву своєї вакцини від коронавірусу
Фото: aa.com.tr

Американська компанія Moderna змінила назву своєї вакцини від коронавірусу. Препарат перейменовано на Spikevax.

Про це повідомляє Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА).

Раніше назва препарату збігалася з назвою компанії. Про причини зміни назви Moderna не повідомляє.

Препарат від коронавірусу компанії Moderna є мРНК-вакциною, що під час клінічних досліджень продемонстрував ефективність на рівні 90-95%.

Американський медичний регулятор FDA схвалив вакцину від коронавірусу виробництва Moderna 19 грудня. Єврокомісія схвалила використання вакцини від коронавірусу виробництва компанії Moderna 6 січня.

ВООЗ схвалила цю вакцину для екстреного використання наприкінці квітня.

Учора стало відомо, що Євросоюз дозамовив у Moderna 150 млн доз вакцини від коронавірусу. Постачальник буде пристосовувати вакцину під нові штами.

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