В Україні почали вакцинувати осіб 60+, ув’язнених та людей із хронічними хворобами

В Україні стартував 4-й етап вакцинації проти коронавірусу, на якому щеплять людей старших 60 років, а також віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Одночасно продовжується щеплення пріоритетних груп з попередніх етапів: медики та інші працівники закладів охорони здоров’я, мешканці та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, маломобільні громадяни, соціальні працівники та священнослужителі, освітяни, військовослужбовці та співробітники інших структур державної безпеки, працівники органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів, працівники паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави.

Також на підконтрольній українському уряду території щеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, вже розпочалася вакцинація організованих колективів, які мають у своєму штаті понад 50 осіб і висловили бажання вакцинуватися.

Зазначається, що понад 90 центрів вакцинації в 17 регіонах України щеплюють усіх охочих, хто записався до листа очікування.

Станом на 23 червня, в Україні зробили 2 149 244 щеплень. Одну дозу вакцини отримали 1 755 137 людей, отримали дві дози та завершили вакцинацію 394 107 осіб.

Нагадаємо, перше щеплення проти ковіду в Україні зробили 24 лютого. Станом на 22 червня, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 725 976 людей.