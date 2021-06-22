Президент України Володимир Зеленський презентував програму "Здорова Україна" в межах форуму "Україна 30".

Програма була розроблена фахівцями Офісу президента, МОЗ, міністерства молоді і спорту і міністерства освіти і науки, повідомив президент.

Програма, за словами Зеленського, направлена на всі вікові категорії та групи населення і спрямована на досягнення головної мети - українці мають жити довше.

"Середня тривалість життя українців складає 72 роки - це 115 місце в світі. Чисельність населення зменшується кожного року", - констатував президент.

На його думку, для виправлення ситуації потрібно популяризувати здоровий спосіб життя з дитинства. Для школярів анонсували модель "здорової школи", що включає нову концепція уроків фізкультури і реформу харчування у школах, а також популяризацію спортивних гуртків.

Для дорослого населення запровадять програму, спрямовану на зниження кількості передчасних смертей. 85% передчасних смертей настають в результаті онкології та хвороб кровообігу.

"Для осіб від 55 років будуть повні медичні обстеження, так звані чекапи, раз на рік чи раз на два", - пообіцяв президент.

Він додав, що також розробляють безкоштовну і зручну спортивну інфраструктуру. Активні парки і спортивні майданчики збираються оснастити по всій країні. Допомагати тренуватися віртуально будуть зірки спорту, кіно і телебачення, додав президент. Подивитися відео для тренувань можна буде за допомогою смартфонів та QR-кодів.

Нагадаємо, в листопаді Зеленський анонсував розробку програми "Здорова нація", яка міститиме практичні рекомендації громадянам щодо зміцнення здоров’я, профілактики захворювань і подолання їхніх наслідків.