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Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років

Президент презентував програму "Здорова Україна". 

Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський презентував програму "Здорова Україна" в межах форуму "Україна 30".

Програма була розроблена фахівцями Офісу президента, МОЗ, міністерства молоді і спорту і міністерства освіти і науки, повідомив президент. 

Програма, за словами Зеленського, направлена на всі вікові категорії та групи населення і спрямована на досягнення головної мети - українці мають жити довше.

"Середня тривалість життя українців складає 72 роки - це 115 місце в світі. Чисельність населення зменшується кожного року", - констатував президент.

На його думку, для виправлення ситуації потрібно популяризувати здоровий спосіб життя з дитинства. Для школярів анонсували модель "здорової школи", що включає нову концепція уроків фізкультури і реформу харчування у школах, а також популяризацію спортивних гуртків.

Для дорослого населення запровадять програму, спрямовану на зниження кількості передчасних смертей. 85% передчасних смертей настають в результаті онкології та хвороб кровообігу.

"Для осіб від 55 років будуть повні медичні обстеження, так звані чекапи, раз на рік чи раз на два", - пообіцяв президент.

Він додав, що також розробляють безкоштовну і зручну спортивну інфраструктуру. Активні парки і спортивні майданчики збираються оснастити по всій країні. Допомагати тренуватися віртуально будуть зірки спорту, кіно і телебачення, додав президент. Подивитися відео для тренувань можна буде за допомогою смартфонів та QR-кодів. 

Нагадаємо, в листопаді Зеленський анонсував розробку програми "Здорова нація", яка міститиме практичні рекомендації громадянам щодо зміцнення здоров’я, профілактики захворювань і подолання їхніх наслідків.

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