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У Києві зафіксували 91 новий випадок ковіду

Померли 4 людини.

У Києві виявили за суботу, 19 червня виявили 91 хворого на коронавірус. Померли 4 людини.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Захворіли: 51 жінка віком від 21 до 79 років, 36 чоловіків віком від 20 до 81 року. А також чотири дівчинки від 5 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 27, у Дарницькому – 17 та в Оболонському районі – 12 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 5 хворих на коронавірус. А також 39 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 74 людини.

Загалом коронавірус подолали 202 522 мешканці столиці. Всього за період пандемії в місті 5175 летальних випадків від вірусу.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 212 188.

Нагадаємо, у Києві через спадання захворюваності на ковід згортають роботу додаткових лікарень.

За суботу, 19 червня в Україні зафіксовано 479 нових випадків захворювання на COVID-19, померло 24 людини.

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