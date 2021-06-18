Двоє мешканців Запоріжжя потрапили в реанімацію з ботулізмом

Чоловік і жінка захворіли після споживання купленої у крамниці в’яленої риби.

Двоє мешканців Шевченківського району Запоріжжя потрапили до реанімації у важкому стані після вживання в їжу купленої у крамниці в’яленої риби.

Про це повідомляє Запорізький обласний центр МОЗ.

"Обоє постраждалих знаходяться у важкому стані, без свідомості, не контактні, клінічний діагноз - «ботулізм» важкого ступеню", - сказано в повідомленні.

Чоловіка та жінку госпіталізували ще 15 червня.

Ботулізм - це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Найкращий спосіб захистити своє здоров’я - утримуватися від споживання їжі, про якість якої достеменно невідомо.

Споживаючи продукт, практично неможливо визначити наявність у ньому ботулотоксину, оскільки він не має ні кольору, ні смаку, ні запаху.

Захворювання на ботулізм виникає в середньому через добу після вживання зараженої їжі, але іноді інкубаційний період може скорочуватися до 2-х годин або подовжується до 10 діб.

Клінічно захворювання починається із загальної слабкості, головного болю, запаморочення, виникає почуття тривоги, а потім проявляються наступні симптоми: двоїння предметів, ослаблення чіткості зору (предмети бачаться в тумані, сітка перед очима). Внаслідок паралічу м'язів гортані, глотки і мови хворі втрачають голос, ковтання стає важким або зовсім неможливим.

У важких формах захворювання головним симптомом є розлад дихання, параліч діафрагми, в результаті чого настає смерть.

Лікування передбачає введення протиботулінічної сироватки в умовах стаціонару. Тому в разі виявлення характерних для ботулізму симптомів медики радять негайно звертатися за медичною допомогою до лікувального закладу.