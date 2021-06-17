Кейс Вітренка: чому нового голову "Нафтогазу" хочуть відсторонити від роботи
Кейс Вітренка: чому нового голову "Нафтогазу" хочуть відсторонити від роботи
​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "фашизм" в Україні: "Тим, хто так говорить, хочеться відповісти по-чоловічому"
​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "фашизм" в Україні: "Тим, хто так говорить, хочеться відповісти по-чоловічому"
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Зеленський заявив, що в Росії відпрацьовують варіанти захоплення Києва
Зеленський заявив, що в Росії відпрацьовують варіанти захоплення Києва
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Десять депутатів від "Голосу" заявили про розкол фракції і створили власне об'єднання
Десять депутатів від "Голосу" заявили про розкол фракції і створили власне об'єднання
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

​У Києві почали записувати на вакцинацію через сімейних лікарів

Щеплення робитимуть в Центрах первинної медико-санітарної допомоги.

​У Києві почали записувати на вакцинацію через сімейних лікарів
Фото: medical.in-kiev.org

Київська мерія вирішила почати масову вакцинацію від коронавірусу у пунктах щеплень на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Записатися в них можна буде через сімейних лікарів.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"З’явилася ще одна додаткова опція – містян, зареєстрованих у «Дії» та внесених у листки очікування закладів охорони здоров’я, щеплюватимуть у вакцинальних пунктах, відкритих на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Для зручності містян медики телефонують та запрошують на вакцинацію у конкретний час та до конкретного закладу згідно з черговістю листка очікування. Щоб потрапити в лист очікування, необхідно зателефонувати своєму сімейному лікареві та повідомити про бажання вакцинуватися", - розказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Досі в столиці був тільки один центр вакцинації для осіб до 65 років (не з пріоритетних груп) на базі Міжнародного виставкового центру, він працює тільки два дні на тиждень.

Паралельно триває вакцинальна кампанія для визначених дорожньою картою МОЗ України цільових груп, зокрема освітян.

"Наразі вакцинують освітян. Їх щеплено вже 36 630 осіб. Також продовжуються щеплення медичних, соціальних працівників, учасників ООС тощо. Нещодавно розпочалася вакцинація працівників законодавчих, виконавчих та судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів та органів місцевого самоврядування. І, звичайно, триває вакцинація киян віком 65 років та старших", - сказав Поворозник.

Нагадаємо, що станом на 17 червня у Києві вакцинували 201 тисячу людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також