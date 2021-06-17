​У Києві почали записувати на вакцинацію через сімейних лікарів

Київська мерія вирішила почати масову вакцинацію від коронавірусу у пунктах щеплень на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Записатися в них можна буде через сімейних лікарів.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"З’явилася ще одна додаткова опція – містян, зареєстрованих у «Дії» та внесених у листки очікування закладів охорони здоров’я, щеплюватимуть у вакцинальних пунктах, відкритих на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Для зручності містян медики телефонують та запрошують на вакцинацію у конкретний час та до конкретного закладу згідно з черговістю листка очікування. Щоб потрапити в лист очікування, необхідно зателефонувати своєму сімейному лікареві та повідомити про бажання вакцинуватися", - розказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Досі в столиці був тільки один центр вакцинації для осіб до 65 років (не з пріоритетних груп) на базі Міжнародного виставкового центру, він працює тільки два дні на тиждень.

Паралельно триває вакцинальна кампанія для визначених дорожньою картою МОЗ України цільових груп, зокрема освітян.

"Наразі вакцинують освітян. Їх щеплено вже 36 630 осіб. Також продовжуються щеплення медичних, соціальних працівників, учасників ООС тощо. Нещодавно розпочалася вакцинація працівників законодавчих, виконавчих та судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів та органів місцевого самоврядування. І, звичайно, триває вакцинація киян віком 65 років та старших", - сказав Поворозник.

Нагадаємо, що станом на 17 червня у Києві вакцинували 201 тисячу людей.