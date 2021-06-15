Частка "антивакцинаторів" серед українців з березня впала на 8,5%, – Центр Разумкова

10% мають намір зробити щеплення лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами.

Порівняно з березнем цього року, відсоток українців, які не мають намір вакцинуватися від коронавірусу, впала з 51,5% до 43%. Водночас з 12 до 19 відсотків зросла частка тих, хто вже отримав щеплення або має намір зробити це в найближчому майбутньому, йдеться у підсумках соцопитування Центру Разумкова.

З 16% до 19% зросла частка тих, хто хоче вакцинуватися, але пізніше. 10%, як і березні, мають намір це зробити лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон).

"Чим старші респонденти, тим частіше вони висловлюють відсутність бажання робити щеплення (їх частка зростає від 38% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 51% серед тих, кому 60 і більше років)", - йдеться в опитуванні.

Серед тих, хто хоче вакцинуватися, 59% готові роботи його лише за умови, що воно буде безкоштовним (це більше, ніж у березні, на 7%), 23% з-поміж них готові платити за нього, а ще 6% готові платити за те, щоб вакцинуватися поза чергою. Чим старші респонденти, тим частіше вони відповідають, що готові вакцинуватися лише безкоштовно.

Серед аргументів "антивакцинатори" висловлювали думку, що вакцини, які використовують в Україні, нібито недостатньо ефективні чи безпечні, але "якоюсь іншою"вакциною вони готові зробити щеплення (таку відповідь дають 31% тих, хто не має наміру робити щеплення).

Хоча порівняно з березнем частка тих, хто не довіряє вакцині, зменшилася (тоді вона становила 45% тих, хто відмовлявся від щеплення), 30% з-поміж них мотивують свою відмову тим, що на їхню думку, ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби, 15% — тим, що вже перехворіли на коронавірус, 12% мають медичні протипоказання, 7,5% вважають, що імовірність того, що вони захворіють на COVID-19, дуже низька.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 травня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Дослідження проводилося за фінансової підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за свободу" в Україні.

Нагадаємо, у січні більше половини учасників опитування групи "Рейтинг" не хотіли вакцинуватися від коронавірусної хвороби, навіть безкоштовно.

А, згідно з лютневим опитуванням Research & Branding Group, українці найбільше довіряють вакцині Pfizer.

Станом на 15 червня вакциновано 1 768 556 українців.