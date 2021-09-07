​"Читаю групи антивакцинаторів – реально залишки волосся дибки стають!" – освітній омбудсман

Освітній омбудсман Сергій Горбачов нагадав, що постанова Кабміну від 28 липня визначає, що для очної роботи закладів освіти має бути вакциновано не менше 80% працівників, однак постанова не визначає механізми того, як керівник закладу має дізнатися про те, що працівник пройшов повний курс вакцинації.

Про це він розповів у інтерв'ю "Цензор.Нет".

"Це, скоріше, питання не до окремого міністерства, а до взаємодії Міністерства охорони здоров’я і Міністерства освіти. І це дуже непогано вирішується на місцевому рівні. Я знаю приклад Одеси, де департамент освіти і департамент охорони здоров’я постійно обмінюються інформацією, деперсоніфікованою, що надзвичайно важливо", – зазначив омбудсман.

"Прізвищ не надають. Кажуть: у вашому закладі освіти стільки-то вакциновано. Хоча у закладах охорони здоров’я збирають і персоніфіковану інформацію, за прізвищами. Тут дійсно є правова колізія. Бо є медична таємниця. А з іншого боку, є інтереси громадського здоров’я. І тут потрібно знаходити рішення, які дадуть змогу досягти розумного балансу", – додав Горбачов.

Він зазначив, що в Україні тримач інформації про стан здоров’я людини – це заклад охорони здоров’я, сімейний лікар і узагальнена інформація на більш високому рівні.

"Тому, вважаю, ідеальною була б така схема: департамент охорони здоров’я раз на тиждень подає до кожної школи інформацію: мовляв, у вас вакциновано стільки-то працівників. При цьому медицина бачить прізвища, а освіта – ні. І не має бачити, бо це буде приводом до тиску і змушення до вакцинації, яка наразі у нас є добровільною. І хоча я не вважаю, що це цілком відповідає інтересам громадського здоров’я – але так воно є. І ми маємо дотримуватися вимог чинної нормативної бази…", –наголосив Горбачов.

На питання, що робити з тими, хто побоюється або принципово не хоче вакцинуватися, у тому числі - з педагогів, він сказав, що хотів би дізнатися, на якому саме принципі вони базуються?

"Це науковий принцип можливої шкоди для особи, але безумовної користі для суспільства? Чи це якісь фобії, засновані на недостовірній інформації і явних фейках? Знаєте, я читаю групи антивакцинаторів: реально залишки волосся дибки стають!" – зазначив омбудсман.

Він наголосив, що єдиний принцип, який дійсно може бути підставою для невакцинування – це медичні протипоказання. Також є рішення Верховного Суду України та рішення Європейського суду з прав людини, які визначають законними, конституційними і такими, що не порушують права людини, адміністративні обмеження до тих, хто не вакцинується.

"Скажімо, не можна дитині, яка не отримала планових щеплень, відвідувати заклад освіти в очному режимі, але дитина може здобувати освіту в іншій формі – це дозволено законом. Це рішення підтверджено і Верховним Судом України, і ЄСПЛ", – додав Горбачов.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ спільно закликали не закривати школи під час пандемії коронавірусу, оскільки дистанційне навчання шкідливо впливає на якість освіти, соціальне та психічне благополуччя дітей і молоді. У рекомендаціях ВООЗ йдеться про те, що закриття шкіл слід розглядати лише як винятковий захід, лише у випадку великих спалахів або неможливості контролювати епідемію будь-якими іншими заходами.

В Україні перед початком нового навчального року почали вакцинувати від коронавірусу працівників закладів освіти. Станом на 27 серпня хоча б одну дозу вакцини отримали приблизно 52% освітян.

Раніше освітній омбудсман назвав незаконним недопуск до роботи невакцинованих педагогів, однак зазначив, що наразі рівень вакцинації освітян по Україні ще не є достатнім.