FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
ОБСЄ призупинила місію на сході України через протести біля її штаб-квартири у Донецьку
ОБСЄ призупинила місію на сході України через протести біля її штаб-квартири у Донецьку
Екснардеп Онищенко отримав російське громадянство
Екснардеп Онищенко отримав російське громадянство
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У МОЗ готують перелік протипоказань до вакцинації від ковіду

Його оприлюднять найближчим часом.

У МОЗ готують перелік протипоказань до вакцинації від ковіду
Фото: КМДА

Міністерство охорони здоров'я готує перелік протипоказань до вакцинації від COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає РБК-Україна.

За його словами, список оприлюднять вже цього тижня. Зараз завершується опрацювання повного переліку постійних або тимчасових протипоказань до вакцинації.

"Сподіваємося, що на цьому тижні цей перелік буде вже офіційно оприлюднено. Він не буде затверджуватися постановою Кабміну, це буде - роз'яснення. Також буде рекомендовано формат довідки для видачі", - розповів Кузін.

Нагадаємо, від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплено 7 922 415 людей, з них отримали одну дозу – 7 922 413 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 467 945 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

МОЗ затвердило перелік організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації. Щоб щепитися, освітяни і чиновники мають місяць. Інакше вони будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Згідно з даними соцопитування, 56% дорослого населення України в найближчій перспективі не планують добровільно робити щеплення від коронавірусної хвороби. Вони пояснюють це недостатньою перевіреністю вакцин і страхом перед можливими побічними ефектами.

На початку жовтня Кабмін виділив 25 млн грн на інформкампанію щодо вакцинації.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також