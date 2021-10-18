У МОЗ готують перелік протипоказань до вакцинації від ковіду

Міністерство охорони здоров'я готує перелік протипоказань до вакцинації від COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає РБК-Україна.

За його словами, список оприлюднять вже цього тижня. Зараз завершується опрацювання повного переліку постійних або тимчасових протипоказань до вакцинації.

"Сподіваємося, що на цьому тижні цей перелік буде вже офіційно оприлюднено. Він не буде затверджуватися постановою Кабміну, це буде - роз'яснення. Також буде рекомендовано формат довідки для видачі", - розповів Кузін.

Нагадаємо, від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплено 7 922 415 людей, з них отримали одну дозу – 7 922 413 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 467 945 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

МОЗ затвердило перелік організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації. Щоб щепитися, освітяни і чиновники мають місяць. Інакше вони будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Згідно з даними соцопитування, 56% дорослого населення України в найближчій перспективі не планують добровільно робити щеплення від коронавірусної хвороби. Вони пояснюють це недостатньою перевіреністю вакцин і страхом перед можливими побічними ефектами.

На початку жовтня Кабмін виділив 25 млн грн на інформкампанію щодо вакцинації.