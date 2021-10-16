Ляшко закликав літніх людей вакцинуватися: "Не вірте фрікам"

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися від коронавірусу і не вірити "ніяким фрікам".

“Я звертаюся зараз до всіх. Вакцина в Україні ефективна, безпечна і захищає від середньої тяжкості і тяжкого перебігу хвороби. І не вірте, будь ласка, ніяким фрікам”, – сказав він в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Ляшко, зокрема, акцентував увагу на вакцинації літніх людей. “Дітей прошу, які вакцинувалися, допоможіть провакцинувати своїх батьків. Повірте, краще готуватися до новорічних свят у родинному колі”, – сказав він.

За його словами, у реанімаціях сьогодні – переважно люди похилого віку. 80% летальних випадків від ковіду – серед людей старших за 60 років.

“Тому це для нас пріоритетна група. І ми направляємо всі зусилля, щоб вакцинувати саме людей похилого віку, 60+, але при цьому вакцинуємо усіх – від 18-ти до 60-ти. Для 60+ ми навіть зараз відкрили і пункти щеплення в кабінетах "Укрпошти", люди пенсійного віку найчастіше відвідують ці установи”, – додав міністр.

Нагадаємо, перші тимчасові пункти вакцинації у відділеннях "Укрпошти" запрацювали 7 жовтня.