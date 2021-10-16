Тернопільська область перейшла у “жовту” карантинну зону, – МОЗ

В Україні у “помаранчевій” карантинній зоні епідемічної небезпеки поширення коронавірусу перебувають 16 областей. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

“Помаранчевими” є Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька і Чернігівська області.

Тернопільщина, яка вчора перебувала у цьому списку, сьогодні, 16 жовтня стала “жовтою”.

Нагадаємо, 15 жовтня, Херсонська область увійшла до "червоної" зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

З понеділка, 18 жовтня “червоними” стануть Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпровська області.

Рада національної безпеки і оборони України прогнозує, що пік осінньої хвилі COVID-19 прийдеться на період з 20 жовтня до 5 листопада.