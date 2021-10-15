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США з 8 листопада дозволять в'їзд усім вакцинованим іноземцям

Америка відкривається для європейських громадян.

Сполучені Штати Америки з 8 листопада скасують всі обмеження на в'їзд для іноземних громадян, вакцинованих від COVID-19.

Про це повідомив заступник речника Білого дому Кевін Муноз у твіттері.

"Нова політика щодо подорожей містить вимогу вакцинації для в'їзду іноземців до Сполучених Штатів, починаючи з 8 листопада. Це оголошення та дата стосуються як міжнародних перевезень літаками, так і подорожей через наземний кордон. Ця стратегія керується міркуваннями захисту громадського здоров'я і є жорсткою та послідовною", - повідомив він.

США дозволять в'їзд до країни іноземців, щеплених вакцинами від COVID-19, схваленими американськими регуляторами або Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це, у тому числі, всі вакцини, якими роблять щеплення в Україні.

Поки що в'їзд у США заборонений більшості громадян інших країн, які протягом попередніх 14 днів перебували в Великобританії, країнах Шенгенської зони, Ірландії, Китаї, Індії, Південній Африці, Ірані та Бразилії. Крім того, в більшості випадків заборонено прибуття до країни через сухопутні кордони з Мексикою і Канадою, пише "Голос Америки".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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