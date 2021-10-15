США з 8 листопада дозволять в'їзд усім вакцинованим іноземцям

Сполучені Штати Америки з 8 листопада скасують всі обмеження на в'їзд для іноземних громадян, вакцинованих від COVID-19.

Про це повідомив заступник речника Білого дому Кевін Муноз у твіттері.

The US’ new travel policy that requires vaccination for foreign national travelers to the United States will begin on Nov 8. This announcement and date applies to both international air travel and land travel. This policy is guided by public health, stringent, and consistent. https://t.co/uaDiVrjtqi — Kevin Munoz (@KMunoz46) October 15, 2021

"Нова політика щодо подорожей містить вимогу вакцинації для в'їзду іноземців до Сполучених Штатів, починаючи з 8 листопада. Це оголошення та дата стосуються як міжнародних перевезень літаками, так і подорожей через наземний кордон. Ця стратегія керується міркуваннями захисту громадського здоров'я і є жорсткою та послідовною", - повідомив він.

США дозволять в'їзд до країни іноземців, щеплених вакцинами від COVID-19, схваленими американськими регуляторами або Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це, у тому числі, всі вакцини, якими роблять щеплення в Україні.

Поки що в'їзд у США заборонений більшості громадян інших країн, які протягом попередніх 14 днів перебували в Великобританії, країнах Шенгенської зони, Ірландії, Китаї, Індії, Південній Африці, Ірані та Бразилії. Крім того, в більшості випадків заборонено прибуття до країни через сухопутні кордони з Мексикою і Канадою, пише "Голос Америки".