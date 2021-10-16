За добу в Україні зафіксували майже 13 тисяч нових випадків ковіду

За п’ятницю, 15 жовтня в Україні зафіксовано 12 983 нові підтверджені випадки коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 277.

За минулу добу госпіталізовано 2 859 осіб, одужали 5 874 особи.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 2623882 12983 60414 277 2322456 5874 м. Київ 243779 525 5646 20 224243 323 Вінницька 78947 208 1870 5 72781 109 Волинська 70746 229 1345 7 63206 31 Дніпропетровська 164588 669 5170 22 142793 1355 Донецька 112868 563 2849 1 97104 325 Житомирська 102649 666 2128 20 90783 105 Закарпатська 65738 96 1676 2 61482 46 Запорізька 125380 917 2883 10 107811 428 Івано-Франківська 95937 232 2287 2 89210 104 Київська 140522 365 3015 3 129602 100 Кіровоградська 22896 69 922 1 20499 25 Луганська 40777 592 1299 22 30363 219 Львівська 163149 927 4157 23 139461 111 Миколаївська 78171 207 2076 13 72201 185 Одеська 168849 1321 3556 14 145056 132 Полтавська 87901 152 2028 5 80167 8 Рівненська 91346 514 1380 9 83424 259 Сумська 92204 749 1591 29 81693 283 Тернопільська 82230 163 1431 14 74766 189 Харківська 185462 1293 4301 19 156330 700 Херсонська 50548 831 1482 0 39359 174 Хмельницька 103147 423 2150 9 92169 181 Черкаська 92525 291 1449 9 83700 26 Чернівецька 97830 516 2218 10 84976 199 Чернігівська 65693 465 1505 8 59277 257

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 623 882 особи, одужало – 2 322 456, зафіксовано 60 414 летальних випадків і проведено 13 524 231 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за четвер, 14 жовтня в Україні зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусу. Летальних випадків – 202.