За добу в Україні зафіксували майже 13 тисяч нових випадків ковіду

За п’ятницю, 15 жовтня в Україні зафіксовано 12 983 нові підтверджені випадки коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Летальних випадків – 277.
За минулу добу госпіталізовано 2 859 осіб, одужали 5 874 особи.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2623882
|
12983
|
60414
|
277
|
2322456
|
5874
|
м. Київ
|
243779
|
525
|
5646
|
20
|
224243
|
323
|
Вінницька
|
78947
|
208
|
1870
|
5
|
72781
|
109
|
Волинська
|
70746
|
229
|
1345
|
7
|
63206
|
31
|
Дніпропетровська
|
164588
|
669
|
5170
|
22
|
142793
|
1355
|
Донецька
|
112868
|
563
|
2849
|
1
|
97104
|
325
|
Житомирська
|
102649
|
666
|
2128
|
20
|
90783
|
105
|
Закарпатська
|
65738
|
96
|
1676
|
2
|
61482
|
46
|
Запорізька
|
125380
|
917
|
2883
|
10
|
107811
|
428
|
Івано-Франківська
|
95937
|
232
|
2287
|
2
|
89210
|
104
|
Київська
|
140522
|
365
|
3015
|
3
|
129602
|
100
|
Кіровоградська
|
22896
|
69
|
922
|
1
|
20499
|
25
|
Луганська
|
40777
|
592
|
1299
|
22
|
30363
|
219
|
Львівська
|
163149
|
927
|
4157
|
23
|
139461
|
111
|
Миколаївська
|
78171
|
207
|
2076
|
13
|
72201
|
185
|
Одеська
|
168849
|
1321
|
3556
|
14
|
145056
|
132
|
Полтавська
|
87901
|
152
|
2028
|
5
|
80167
|
8
|
Рівненська
|
91346
|
514
|
1380
|
9
|
83424
|
259
|
Сумська
|
92204
|
749
|
1591
|
29
|
81693
|
283
|
Тернопільська
|
82230
|
163
|
1431
|
14
|
74766
|
189
|
Харківська
|
185462
|
1293
|
4301
|
19
|
156330
|
700
|
Херсонська
|
50548
|
831
|
1482
|
0
|
39359
|
174
|
Хмельницька
|
103147
|
423
|
2150
|
9
|
92169
|
181
|
Черкаська
|
92525
|
291
|
1449
|
9
|
83700
|
26
|
Чернівецька
|
97830
|
516
|
2218
|
10
|
84976
|
199
|
Чернігівська
|
65693
|
465
|
1505
|
8
|
59277
|
257
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 623 882 особи, одужало – 2 322 456, зафіксовано 60 414 летальних випадків і проведено 13 524 231 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, за четвер, 14 жовтня в Україні зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусу. Летальних випадків – 202.