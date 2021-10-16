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За добу в Україні зафіксували майже 13 тисяч нових випадків ковіду

Померло 277 осіб.

За добу в Україні зафіксували майже 13 тисяч нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За п’ятницю, 15 жовтня в Україні зафіксовано 12 983 нові підтверджені випадки коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 277.

За минулу добу госпіталізовано 2 859 осіб, одужали 5 874 особи.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2623882

12983

60414

277

2322456

5874

м. Київ

243779

525

5646

20

224243

323

Вінницька

78947

208

1870

5

72781

109

Волинська

70746

229

1345

7

63206

31

Дніпропетровська

164588

669

5170

22

142793

1355

Донецька

112868

563

2849

1

97104

325

Житомирська

102649

666

2128

20

90783

105

Закарпатська

65738

96

1676

2

61482

46

Запорізька

125380

917

2883

10

107811

428

Івано-Франківська

95937

232

2287

2

89210

104

Київська

140522

365

3015

3

129602

100

Кіровоградська

22896

69

922

1

20499

25

Луганська

40777

592

1299

22

30363

219

Львівська

163149

927

4157

23

139461

111

Миколаївська

78171

207

2076

13

72201

185

Одеська

168849

1321

3556

14

145056

132

Полтавська

87901

152

2028

5

80167

8

Рівненська

91346

514

1380

9

83424

259

Сумська

92204

749

1591

29

81693

283

Тернопільська

82230

163

1431

14

74766

189

Харківська

185462

1293

4301

19

156330

700

Херсонська

50548

831

1482

0

39359

174

Хмельницька

103147

423

2150

9

92169

181

Черкаська

92525

291

1449

9

83700

26

Чернівецька

97830

516

2218

10

84976

199

Чернігівська

65693

465

1505

8

59277

257

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 623 882 особи, одужало – 2 322 456, зафіксовано 60 414 летальних випадків і проведено 13 524 231 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за четвер, 14 жовтня в Україні зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусу. Летальних випадків – 202.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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