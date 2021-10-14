За добу в Україні зафіксовано майже 19 тисяч нових випадків ковіду, 412 смертей

За середу, 13 жовтня в Україні було зафіксовано 18 881 новий підтверджений випадок коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Летальних випадків – 412.
За минулу добу госпіталізовано 4 633 особи, одужало – 7 630.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2597275
|
18881
|
59935
|
412
|
2311991
|
7630
|
м. Київ
|
242798
|
936
|
5609
|
14
|
223496
|
397
|
Вінницька
|
78469
|
285
|
1856
|
9
|
72595
|
90
|
Волинська
|
70233
|
352
|
1333
|
9
|
63129
|
113
|
Дніпропетровська
|
162587
|
1232
|
5125
|
36
|
140314
|
601
|
Донецька
|
111489
|
900
|
2845
|
38
|
96712
|
345
|
Житомирська
|
101123
|
1107
|
2100
|
16
|
90450
|
57
|
Закарпатська
|
65513
|
207
|
1673
|
5
|
61400
|
39
|
Запорізька
|
123536
|
987
|
2852
|
26
|
107097
|
287
|
Івано-Франківська
|
95415
|
516
|
2283
|
14
|
89004
|
323
|
Київська
|
139766
|
723
|
3001
|
20
|
129415
|
482
|
Кіровоградська
|
22749
|
114
|
918
|
2
|
20468
|
42
|
Луганська
|
39972
|
709
|
1276
|
29
|
30019
|
82
|
Львівська
|
161406
|
1132
|
4128
|
17
|
139204
|
281
|
Миколаївська
|
77727
|
217
|
2053
|
14
|
71892
|
201
|
Одеська
|
166775
|
1191
|
3526
|
34
|
144676
|
900
|
Полтавська
|
87519
|
739
|
2021
|
5
|
80120
|
810
|
Рівненська
|
90524
|
662
|
1361
|
7
|
83098
|
251
|
Сумська
|
90774
|
1003
|
1558
|
10
|
81172
|
294
|
Тернопільська
|
81553
|
768
|
1412
|
11
|
74402
|
348
|
Харківська
|
182677
|
1665
|
4261
|
29
|
155052
|
457
|
Херсонська
|
49008
|
851
|
1481
|
18
|
39095
|
105
|
Хмельницька
|
102069
|
786
|
2138
|
11
|
91827
|
326
|
Черкаська
|
91960
|
497
|
1438
|
16
|
83665
|
194
|
Чернівецька
|
96735
|
584
|
2191
|
15
|
84671
|
301
|
Чернігівська
|
64898
|
718
|
1496
|
7
|
59018
|
304
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 597 275 осіб, одужала 2 311 991 особа, летальних випадків – 59 935 і проведено 13 442 985 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, за вівторок, 12 жовтня в Україні зафіксували 16 309 нових випадків коронавірусу COVID-19. Госпіталізовано за добу 4 901 особу. 471 пацієнт помер. Одужали 6 462 особи.
У неділю, 10 жовтня, в Україні зафіксували рекордну кількість звернень за номером "103" - понад 44 тисячі викликів за добу. На цей же період припала найбільша за всю історію кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги та відповідно госпіталізацій пацієнтів.
За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, нинішня хвиля ковіду в Україні почалась раніше, ніж прогнозували в міністерстві, і за своєю інтенсивністю вона вже наближається до показників осені 2020-го.