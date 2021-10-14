За добу в Україні зафіксовано майже 19 тисяч нових випадків ковіду, 412 смертей

За середу, 13 жовтня в Україні було зафіксовано 18 881 новий підтверджений випадок коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 412.

За минулу добу госпіталізовано 4 633 особи, одужало – 7 630.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 2597275 18881 59935 412 2311991 7630 м. Київ 242798 936 5609 14 223496 397 Вінницька 78469 285 1856 9 72595 90 Волинська 70233 352 1333 9 63129 113 Дніпропетровська 162587 1232 5125 36 140314 601 Донецька 111489 900 2845 38 96712 345 Житомирська 101123 1107 2100 16 90450 57 Закарпатська 65513 207 1673 5 61400 39 Запорізька 123536 987 2852 26 107097 287 Івано-Франківська 95415 516 2283 14 89004 323 Київська 139766 723 3001 20 129415 482 Кіровоградська 22749 114 918 2 20468 42 Луганська 39972 709 1276 29 30019 82 Львівська 161406 1132 4128 17 139204 281 Миколаївська 77727 217 2053 14 71892 201 Одеська 166775 1191 3526 34 144676 900 Полтавська 87519 739 2021 5 80120 810 Рівненська 90524 662 1361 7 83098 251 Сумська 90774 1003 1558 10 81172 294 Тернопільська 81553 768 1412 11 74402 348 Харківська 182677 1665 4261 29 155052 457 Херсонська 49008 851 1481 18 39095 105 Хмельницька 102069 786 2138 11 91827 326 Черкаська 91960 497 1438 16 83665 194 Чернівецька 96735 584 2191 15 84671 301 Чернігівська 64898 718 1496 7 59018 304

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 597 275 осіб, одужала 2 311 991 особа, летальних випадків – 59 935 і проведено 13 442 985 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за вівторок, 12 жовтня в Україні зафіксували 16 309 нових випадків коронавірусу COVID-19. Госпіталізовано за добу 4 901 особу. 471 пацієнт помер. Одужали 6 462 особи.

У неділю, 10 жовтня, в Україні зафіксували рекордну кількість звернень за номером "103" - понад 44 тисячі викликів за добу. На цей же період припала найбільша за всю історію кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги та відповідно госпіталізацій пацієнтів.

За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, нинішня хвиля ковіду в Україні почалась раніше, ніж прогнозували в міністерстві, і за своєю інтенсивністю вона вже наближається до показників осені 2020-го.