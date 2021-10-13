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Столичні стаціонари для хворих на ковід вже заповнені на 47%

Нині госпіталізовано понад 1800 людей. 

Столичні стаціонари для хворих на ковід вже заповнені на 47%
Фото: zaxid.net

У Києві відділення лікарень для хворих на коронавірус заповнені майже на 47%. На стаціонарному лікуванні з підтвердженим ковідом перебувають 1837 пацієнтів, щодня госпіталізують приблизно по 300 нових хворих.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram. 

"Лікарі стверджують, що вірус став більш агресивним. Також набагато більше почало хворіти дітей", – йдеться у повідомленні. 

За даними міської влади, кисневої підтримки нині потребують 1512 госпіталізованих. 

"Інфекціоністи підкреслюють, що понад 95% пацієнтів, які потрапляють у лікарню з коронавірусом, – не щеплені. У невакцинованих хворих частіше трапляються ускладнення внаслідок хвороби", – додав Кличко. 

Нагадаємо, за прогнозом Національної академії наук України, осіння хвиля COVID-19 може досягнути показників весняної вже за тиждень-два.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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