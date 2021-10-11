За три дні майже 13,5 тис. українців вакцинувалися на пошті

Упродовж 7-9 жовтня у пунктах щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 вакцинували 13 472 людей. Пункти вакцинації відкрилися в окремих відділеннях "Укрпошта" в усіх регіонах країни.

Першу дозу вакцини тут отримали 8 832 пенсіонери, другу дозу – 4 265 літніх людей, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"Також у цих пунктах продовжилася вакцинація працівників самої "Укрпошти". За четвер-суботу першу дозу отримали 326 співробітників, другу – 49", - зазначили у МОЗ.

Як повідомляли, перші тимчасові пункти вакцинації у відділеннях "Укрпошти" запрацювали 7 жовтня.

Вакцинуватися в них можуть всі охочі – без попереднього запису чи реєстрації. Із собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код.

У МОЗ вважають, що пункти щеплень у відділеннях "Укрпошти" допоможуть захистити від важкого перебігу COVID-19 та зберегти життя мешканців найменших і найвіддаленіших населених пунктів, "оскільки поштові відділення є навіть у тих невеликих містах і селах, де немає закладів охорони здоров’я".

Нагадаємо, за останніми даними, в Україні повністю від ковіду щеплено 6,1 млн людей.