На Рівненщині обмежать навчання для невакцинованих від поліо дітей

У Рівненській області проведуть додаткові тури імунізації дітей від поліомієліту, а невакцинованих дітей не будуть допускати до навчання.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, таке рішення було схвалено на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської ОДА.

Там було розглянуто питання про випадок захворювання на поліо у Рівненському районі та заходи з недопущення поширенню захворювання на території області.

Вказана ситуація класифікована як надзвичайна ситуація біологічного характеру обласного масштабу, відповідно було утворено штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

“Впродовж 14 днів – з 11 по 22 жовтня в області відбудеться невідкладний “нульовий” тур вакцинації з використанням вакцини ІПВ на території області, де зафіксовано випадок (Rapid response vaccination (Round Zero)), для дітей до 5 років включно незалежно від раніше проведеної вакцинації. Наступні три раунди будуть тривати впродовж 90 днів та охоплювати усе населення області цієї вікової групи”, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Комісія ТЕБ та НС також прийняла рішення про те, що невакцинованих дітей не будуть допускати до навчання. Таких дітей забезпечать іншими формами навчання.

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Нагадаємо, в Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу, який був зафіксований у півторарічної дитини з Рівненської області. Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). Батьки свідомо відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.