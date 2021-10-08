Україна має близько 6 млн доз вакцини CoronaVac, - МОЗ

Станом на початок жовтня Україна має близько 6 млн доз вакцини CoronaVac від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

"На початок жовтня понад 2 млн українців щепилися вакциною CoronaVac. Наразі країна має близько 6 млн доз цієї вакцини. Вона доступна у центрах масової вакцинації, пунктах щеплень, нею вакцинують мобільні бригади", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що вакцина CoronaVac схвалена ВООЗ для екстреного використання. Застосовується у 40 країнах, таких як Китай, Туреччина, Аргентина, Бразилія, Мексика, Індонезія, Казахстан, Вірменія, Грузія тощо.

Нагадаємо, наприкінці вересня дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) передав Україні 159 600 доз вакцини CoronaVac від COVID-19, у рамках програми COVAX.